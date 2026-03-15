По ее словам, в проведении референдума участвуют 285 комиссий, в составах которых 2091 человек. Из них 9 комиссий территориальные, 276 участковые.

- Все 276 участков референдума открыты, в соответствии с действующим законодательством участковые комиссии референдума в 6 часов утра приступили к своей работе – сказала председатель Атырауского ТИК.

В 7 часов началось голосование. Решением Атырауской территориальной комиссии референдума на участке №75, созданном в войсковой части, голосование началось в 6 часов утра. В целом по области в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены 416 619 человек, из них 4 699 лица с инвалидностью.

- В местах для голосования созданы условия для лиц с инвалидностью. Сегодня по мере необходимости будут оказывать услуги 137 инватакси, 27 сурдопереводчиков. Все участки оснащены специальными уголками, кабиной для голосования. На участках размещены плакаты с текстом проекта новой Конституции и аудиоверсия текста на государственном и русском языках. Также имеются трафарет бюллетеня, написанный шрифтом Брайль, дополнительная лампа освещения, наушники, лупа, аудиоинструкция по заполнению бюллетеня. Сегодня члены Клубов молодых избирателей вместе с волонтерами будут оказывать помощь престарелым и гражданам с инвалидностью, сопровождая их до места для голосования – отметила А. Кистаубаева.

Для проведения наблюдения за ходом голосования в Атырауской области аккредитованы 17, а на республиканском уровне 11 общественных объединений и некоммерческих организаций. На момент начала голосования на участках приступили к своей работе 285 наблюдателей.

Сегодня в целом по области на 210 участках референдума организована работа сервисных служб по поиску граждан. 121 из них работает в городе Атырау. Если на участке гражданина не окажется в списке, то через сервисную службу специально подготовленные члены комиссии помогут найти на каком участке зарегистрирован гражданин – сообщила А.Кистаубаева

До дня голосования в целом по области по месту жительства граждан были разнесены более 400 тысяч персональных приглашений с указанием дня, времени и места для голосования. Банками второго уровня были разосланы PUSH-уведомления, а телеоператоры разослали СМС приглашения.

В целом на всех участках в помещениях для голосования созданы условия для голосующих граждан, для наблюдателей и представителей средств массовой информации. Процесс голосования продолжается.