22 октября состоялось очередное заседание Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при Центральной избирательной комиссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Открывая заседание, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров подчеркнул, что вопросы инклюзивности и обеспечения равных прав являются приоритетным направлением государственной политики.

«Благодаря совместному эффективному сотрудничеству мы последовательно движемся к созданию по-настоящему доступной и инклюзивной избирательной системы»,- отметил он.

Глава ЦИК добавил, что на выборах различных уровней создаются все необходимые условия для голосования граждан с инвалидностью – изготавливаются трафареты к бюллетеням для слабовидящих избирателей, адаптируются кабины для пользователей кресел-колясок, подготавливаются аудиоматериалы с разъяснениями избирательных процедур, предоставляются услуги инватакси.

В ходе заседания рассмотрены два вопроса повестки дня. Ключевым пунктом повестки стало подписание Дорожной карты к Соглашению о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Министерством труда и социальной защиты населения РК. Документ направлен на развитие взаимодействия и создание равных условий участия граждан с инвалидностью в выборах.

По словам Нурлана Абдирова, работа над документом велась с учётом более 200 предложений и рекомендаций, поступивших от членов Рабочей группы и территориальных избирательных комиссий.

Среди нововведений - поэтапная цифровизация портала inva.gov.kz в части доступности избирательных участков.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что по инициативе Главы государства принята Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы.

В рамках Концепции закреплены мероприятия по обеспечению вовлеченности лиц с инвалидностью в общественно-политическую жизнь.

Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение видеокурса для организаторов выборов, посвящённого избирательным правам и потребностям граждан с инвалидностью.

Видеокурс подготовлен Офисом программ ОБСЕ в Астане совместно с ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак».

Видеокурс размещён на официальном интернет-ресурсе ЦИК РК - www.election.gov.kz и доступен всем желающим. Для всех членов избирательных комиссий данный курс является обязательным к прохождению.

Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане, посол Алексей Рогов отметил, что курс по инклюзивным электоральным правам позволит более чем 10 000 избирательным комиссиям в Казахстане обеспечить равный и недискриминационный доступ всех граждан к избирательному процессу.