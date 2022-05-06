На выполнение полетов в аэропорту Шымкента влияют построенные вблизи дома – КГА

В аэропорту города Шымкента сокращают располагаемую дистанцию взлета. О причинах ограничения рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

«В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ участились публикации на основе недостоверной информации. Призываем СМИ при возникновении вопросов по гражданской авиации обращаться к нам, мы готовы дать компетентное разъяснение.

В связи с этим Авиационная администрация Казахстана сообщает, что по аэропорту города Шымкента было принято операционное ограничение о необходимости сокращения располагаемой дистанции взлета», – заявили в КГА.

С 25 по 27 апреля 2022 года Авиационная администрация Казахстана провела внеплановую проверку на аэродроме Шымкента по исполнению инспекторского предписания, выписанного эксплуатанту аэродрома в октябре 2021 года, с требованием обновить геодезическое обследование препятствий в районе аэродрома.

«По результатам проверки было установлено, что ряд жилых объектов, вновь возведенных в 2021 году, несмотря на многократные обращения и предписания к местным исполнительным органам, оказывают влияние на выполнение полетов в аэропорту Шымкента. В связи с этим в целях обеспечения безопасности полетов, соблюдения требований законодательства в сфере гражданской авиации эксплуатанту аэродрома выписано инспекторское предписание о необходимости сокращения располагаемой дистанции взлета с магнитным курсом 101 путем исключения полосы, свободной от препятствий, с требованием опубликовать данные по ранее не учтенным объектам, а также обеспечить светоограждение объектов.

Кроме этого, Комитет гражданской авиации МИИР РК и Авиационная администрация Казахстана поставили вопрос о необходимости удлинения ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосы – прим. ред.) и смещения порога для решения проблемы влияния застройки жилых домов в непосредственной близости от аэропорта», – сообщили в комитете.

Здесь отметили, что каждое воздушное судно имеет определённые летно-технические характеристики (ЛТХ), информация о которых приводится производителем воздушного судна. Сама же безопасная эксплуатация воздушного судна возможна только в пределах ограничений ЛТХ.

Взлетная дистанция воздушного судна – это одна из ЛТХ, которая представляет собой расстояние по горизонтали, проходимое воздушным судном от точки старта до точки на высоте 10 м относительно уровня взлетно-посадочной полосы в точке отрыва. После подъема до 10 м в конце взлетной дистанции воздушное судно продолжает набор высоты, который должен происходить таким образом, чтобы пролететь имеющиеся объекты на достаточном вертикальном расстоянии в том числе и при отказе критического двигателя воздушного судна.

Перед полетом экипажем учитываются все факторы, влияющие на взлетную дистанцию – масса воздушного судна, превышение аэродрома, уклоны, температура, ветер, состояние ВПП (наличие слякоти, воды и (или) льда). Взлетная дистанция, которую может предоставить аэропорт (иначе - располагаемая взлетная дистанция (РВД), определяется фактической длиной взлетно-посадочной полосы и длиной полосы, свободной от препятствий (если она имеется), детализировали в ведомстве.

«Поверхность набора высоты на аэродроме Шымкента начинается сразу за полосой, свободной от препятствий, расположенной на протяжении 150 м от конца ВПП, и имеет восходящий уклон. Поскольку полоса, свободная от препятствий, была исключена, а следовательно, сократилась и РДВ, первоначальный набор высоты должен осуществляться воздушными судами на 150 м ранее, что увеличивает высоту пролёта воздушного судна над объектами и делает полет безопасным даже при отказе критического двигателя.

Сокращение располагаемой дистанции кроме повышения безопасности полетов фактически повлияет лишь на эксплуатационные процедуры на аэродроме Шымкента, например, больше типов воздушных судов будут осуществлять разбег с конца ВПП, а не с пересечения рулежной дорожки с ВПП, что потребует небольшое дополнительное время для руления воздушного судна. Для воздушных судов с большими взлетными дистанциями, например, как B747, потребуется ограничивать взлетную массу за счет сокращения коммерческой загрузки, чтобы РДВ соответствовала ЛТХ воздушного судна», – пояснили в комитете.

Данное ограничение общедоступно всем и разослано авиапредприятиям посредством Notam.

Эксплуатантом аэродрома были приняты соответствующие меры по исполнению предписания, опубликован NOTAM.

В гражданской авиации ежедневно публикуются сотни сообщений Notam, фактически действуют тысячи из них.

«Необходимо отметить, что безопасность полетов не обеспечивается через социальные сети, это кропотливый труд нескольких (десятков) тысяч специалистов, которые являются профессионалами своего дела.

Недостоверные публикации так называемых «экспертов» вводят в заблуждение общественность и разрушает их доверие к отечественной авиации. Все казахстанские сотрудники авиакомпаний, аэропортов и других авиапредприятий делают все возможное для обеспечения безопасности полетов. И в этом направлении со стороны КГА и ААК проводится системная работа», – заверили в Комитете гражданской авиации.

NOTAM – извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил или информацию об опасности, своевременное предупреждение о которых имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.