На юго-востоке Турции упал метеорит

Метеорит упал на юго-востоке Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV.

"Метеорит упал около 20.15 по местному времени (23.15 по времени Астаны). Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", - передает канал.

Отмечается, что метеорит упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.