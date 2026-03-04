На площадке Казахстанского института общественного развития состоялось заседание экспертного клуба «SARAP» на тему: «Конституция как общественный договор: баланс социальных гарантий и ожидания граждан».

Встреча прошла в рамках общественной дискуссии по проекту новой Конституции, выносимой на республиканский референдум. Эксперты, общественные деятели и социологи обсудили, насколько предлагаемые реформы соответствуют запросам населения на справедливость, безопасность и стабильность.

Открывая заседание, председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова отметила, что проект новой Конституции содержит развернутый блок социальных норм, охватывающих права граждан на образование, здравоохранение, а также экономические и культурные гарантии.

По ее словам, данные мониторинговых исследований института показывают, что уровень социального самочувствия в стране остается стабильным: более 80% граждан удовлетворены своей жизнью, а свыше половины ожидают ее улучшения. Вместе с тем сохраняется высокий запрос на экономическую безопасность – граждан беспокоят рост цен, ограниченные возможности накоплений и долговая нагрузка.

«В этих условиях социальные нормы Конституции воспринимаются обществом не как абстрактные формулировки, а как важная опора стабильности для семьи и повседневной жизни. Поэтому при обсуждении проекта Основного закона особенно важно учитывать реальные общественные настроения и обеспечивать баланс между социальными гарантиями и устойчивостью системы», – подчеркнула Жулдызай Искакова.

Председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК Ляззат Калтаева осветила вопросы конституционного закрепления прав граждан с особыми потребностями.

«В проекте новой Конституции закреплено, что Казахстан является социальным государством. Высшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, что социальная политика ориентирована на защиту личности и создание условий для её всестороннего развития. Таким образом, социальная сфера рассматривается не как второстепенная или вспомогательная, а как приоритетная», – отметила спикер.

Директор Департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения РК Серик Беркамалов уделил особое внимание новым стандартам защиты трудовых прав. По его словам, в новую Конституцию введены новые принципы: повышение благосостояния народа, утверждение ценностей трудолюбия, развитие человеческого капитала, образования и науки. Социальная политика ориентирована не только на минимальную поддержку, но и на реальное улучшение качества жизни граждан.

Эксперт в области здравоохранения Марат Мамаев отметил, что предлагаемые изменения направлены на повышение устойчивости системы здравоохранения.

«Проект Конституции не меняет социальную природу государства. Он синхронизирует конституционную норму с реально действующей моделью финансирования здравоохранения. Это шаг к более честной, устойчивой и институционально зрелой системе. Социальное государство – это не обещание что «все бесплатно». Это гарантированный доступ, солидарное финансирование и долгосрочная устойчивость».

Вопросы образования затронула в своем выступлении эксперт в этой области, PhD Мадина Тыныбаева, отметив, что проект Конституции закрепляет гарантию получения среднего образования. При этом формулировка «бесплатное образование» уточняется как «не оплачиваемое гражданами», что подчеркивает освобождение населения от финансовой нагрузки и усиливает акцент на обеспечении равного доступа и качества образовательных услуг.

Экономист, автор телеграм-канала Tengenomika Руслан Султанов в своем выступлении акцентировал внимание на взаимосвязи экономического развития и социальных гарантий, подчеркнув, что устойчивый рост благосостояния населения напрямую связан с развитием человеческого капитала.

В ходе заседания участники подчеркнули, что в общественном восприятии особую значимость имеют справедливость, социальная защищенность и прозрачные механизмы реализации конституционных гарантий. Эксперты сошлись во мнении, что реформы, направленные на укрепление общественного договора и устойчивость системы социальных гарантий, являются важным этапом развития страны. При этом успешность таких изменений будет во многом зависеть от качества правоприменения и постоянного диалога государства с обществом.