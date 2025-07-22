На рынке пахнет не только дынями, специями и соленой рыбой, но и недовольством. Пряным, густым, с горчинкой – как жалоба, произнесенная шепотом между двумя прилавками

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

На прошлой неделе телеканал КТК выпустил сюжет о том, что продавцы Зеленого базара отказываются выходить на работу из-за повышения арендной платы. Это далеко не первый случай, когда центральный рынок Алматы оказывается в центре внимания прессы из-за жалоб на администрацию.

В 2023 году торговцы протестовали против смены руководства, изъятия и сноса так называемых частных бутиков, а также из-за якобы резкого роста арендных ставок. В 2024-м возмущались по поводу стихийных рынков, появившихся вокруг Зеленого базара и мешающих легальной торговле. В том же году недовольство вызвало масштабное перемещение торговых точек в связи с реконструкцией.

В апреле 2025 года – выборочное повышение арендной платы. И вот теперь новый виток возмущения.

Мы решили подойти к вопросу не поверхностно, а выяснить, что же на самом деле происходит на главном рынке Алматы. На следующий день после выхода сюжета мы оказались в главном павильоне – торговля шла в штатном режиме.

К нашему удивлению, те, кто вчера высказывал недовольство на всю страну, теперь отказывались от комментариев. Первое, что приходит в голову: не запугали ли? Пообещав, что не будем называть имен и не станем навлекать на них лишние проблемы, мы все же разговорили некоторых из них.

– Я платила за место 45 тысяч тенге, тогда как мои соседки – по 35 тысяч, – рассказывает продавец цветочного отдела в центральном павильоне. – Теперь мне выставили новую сумму – 50 тысяч. То есть за два места я должна отдать уже 100 тысяч тенге. При такой торговле вы понимаете, сколько я должна продать цветов, чтобы выйти хотя бы в ноль? А я же их покупаю, поставщик в Голландии или Китае мне даром ничего не дает и в долг не отпускает!

– Если раньше стоимость квадратного метра была примерно одинаковой для всех, то теперь, как объясняет администрация, ввели какие-то коэффициенты, – сетует продавец колбасного ряда. – Мол, у нас дорогая продукция, поэтому и ставка выше. У кого-то подняли на 50 процентов, где-то – на 100 процентов. А я платила 50 тысяч, теперь должна платить 150 тысяч за тот же самый метр.

Что стоит за повышением аренды?

Вооружившись претензиями арендаторов, мы отправились напрямую в администрацию, где, на удивление, нас беспрепятственно приняли и изложили свою версию происходящего.

– Зеленый базар уже давно открыт не только для прессы. Мы откровенно и честно, а главное – опираясь на законодательство, ведем диалог со всеми: с арендаторами, акиматом, налоговой и проверяющими органами, – рассказывает генеральный директор ТОО «Достар комерц» Руслан Минамов. – У каждого арендатора есть фискальный аппарат, практически у всех оформлено ИП, есть номерные знаки, QR-коды. С момента, как начали этот процесс, мы полностью оцифровали все договоры. Сейчас у нас, по сути, все работает онлайн, 1С интегрирована с арендой, все фиксируется.

Он рассказал, как в 2023 году администрации удалось убрать с рынка микрокредитные организации, которые буквально загоняли арендаторов в непосильные долги, ссужая под баснословный процент оборотные средства, а затем незаконно арестовывали товар попавшихся на удочку предпринимателей. О том, как арендаторы за десятки тысяч условных единиц продавали помещения и бутики, которые формально им не принадлежали. И как с этим всем приходилось бороться.

– При этом, несмотря на то что у нас есть штатный юрист, готовый помочь каждому арендатору, до сих пор мы сталкиваемся со случаями, когда условная Карлыгаш умудряется продать арендованное место условному Васе. Наши сотрудники приходят перезаключать договор, а Вася заявляет, что купил это место у Махмуда, которому его, в свою очередь, продала Карлыгаш. Мы не устаем повторять: администрация не работает с наличными. Мы ведем масштабную реконструкцию базара, и серьезные партнеры просто не будут сотрудничать с нами, если мы не прозрачны, – продолжает директор.

Что же касается последнего скандала, вызванного повышением ставок аренды, нам предъявили документы: с 2018 года аренда на Зеленом базаре не повышалась ни разу.

– Давайте посмотрим на понятном примере, – объясняет юрист компании Нурлан Кадырбаев. – В 2018 году килограмм говядины на базаре стоил 1 600 тенге. В 2019-м – уже 1 800–1 900. В 2020-м – 2 200, в 2023-м – 2 900. Сегодня – 4 200–4 800 тенге. Но никто ведь не вызывает прессу при каждом повышении цен? Это рынок. На цены мы повлиять не можем. Но и держать аренду на уровне шестилетней давности тоже. Растут коммунальные расходы, дорожает электроэнергия, связь. Опять же есть разница чем торговать: или это деликатесы, или черешня в сезон, но по цене мяса. И даже с учетом повышения аренды на Зеленом базаре цены остаются ниже, чем на других рынках города. А цены на продукты, особенно в крытом павильоне, при этом значительно выше, чем в среднем по Алматы. Возмущаются в основном арендаторы зимнего павильона, где уже созданы условия, куда приходит богатый клиент и платит не торгуясь. Мы продолжаем улучшать инфраструктуру по всему рынку и стремимся к цивилизованной торговле.

В подтверждение своих слов администрация показала презентацию модернизации рынка: 25 страниц с перечнем уже реализованных и запланированных изменений. Среди них – капитальный ремонт и модернизация инженерных систем, установка современных витрин с регулируемой температурой хранения, обновление холодильного оборудования, комплексная реконструкция фасадов с сохранением исторического облика в рамках архитектурного кода Алматы.

Место, где умеют торговаться

После беседы с руководством мы снова вернулись к торговым рядам. Продавцы по-прежнему неохотно шли на контакт и просили не называть фамилий.

– Я каждый день благодарю Бога за то, что мы живем в мире, – говорит торговец мясом птицы. – Это от души. Мы просыпаемся – небо тихое, все спокойно. И это уже счастье. Проблемы есть везде. Все дорожает – это ясно. Если администрация поднимает аренду, значит, и у них тоже расходы растут. Это цепная реакция: налоги, свет, газ, вода. Это неизбежно. Но лично я стараюсь не повышать цены. Только если совсем прижмет, тогда немного добавим. А так нам здесь нравится.

На самом деле, по словам обычных продавцов, на Зеленом базаре хватает забот и помимо аренды. В числе проблем – стихийные рынки вокруг. В итоге покупатель просто не доходит до самого базара.

Еще одна почти неискоренимая проблема – субарендаторы. Это не предприниматели с собственным товаром, а те, кто арендует места и бутики, а затем перепродает их втридорога. Что же до того, что базарный люд периодически и громко бузит, сами же продавцы пожимают плечами:

– Это базар. Здесь привыкли и умеют торговаться за каждую копейку – хоть с постоянным клиентом, хоть с администрацией.