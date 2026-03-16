По словам международного наблюдателя Ховенсио Баланкуита, голосование прошло организованно и прозрачно.

По его мнению, миссия наблюдателей из Филиппин была впечатлена уровнем подготовки голосования, прозрачностью процесса и эффективной работой избирательных комиссий.

«Мы представляем избирательную комиссию Республики Филиппины. Прежде всего хотели бы поделиться нашими впечатлениями о референдуме в Республике Казахстан. Он прошёл очень организованно, спокойно и прозрачно», – отметил Баланкуит.

Он подчеркнул, что важным аспектом стало внимание к инклюзивности и обеспечению участия различных категорий граждан.

«Мы также были впечатлены инклюзивной политикой избирательной комиссии Казахстана, особенно в отношении уязвимых групп населения и тех граждан, которые не могли прийти на избирательные участки в день голосования. Для них были предусмотрены специальные меры, включая возможность голосования на дому», – отметил представитель миссии.

Баланкуит также обратил внимание на профессионализм членов избирательных комиссий.

«Я был впечатлён навыками и подготовкой членов избирательных комиссий, которые проводили голосование на участках, которые мы посетили. Мы увидели много инноваций в избирательном процессе Казахстана, о которых, безусловно, будем говорить с руководством нашей избирательной комиссии», – сказал он.

По его словам, наблюдатели также отметили прозрачность процедуры подсчёта голосов и активную работу наблюдателей на участках.

«Мы наблюдали, как проходит подсчёт голосов – открыто и прозрачно, в присутствии наблюдателей. У нас была возможность поговорить с ними и узнать, почему они с таким энтузиазмом находятся на избирательных участках на протяжении всего процесса голосования», – добавил Баланкуит.

В завершение он поздравил Центральную избирательную комиссию Казахстана с успешным проведением референдума.