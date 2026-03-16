Наблюдатели «Ел Дауысы» подвели первые итоги наблюдения за референдумом

Дана Аменова
специальный корреспондент

Информация с участков передавалась через региональных координаторов и аккумулировалась в центральном штабе фонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общественный фонд «Ел Дауысы» провел открытую пресс-конференцию, посвященную итогам независимого общественного наблюдения за республиканским референдумом, состоявшимся 15 марта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

В рамках встречи руководство фонда рассказали о работе сети наблюдателей в день голосования, представили предварительные результаты наблюдения, а также поделились основными выводами по организации процесса голосования на избирательных участках.

«Фонд «Ел Даусы» работает с 2020 года. За этот период мы провели обучение и подготовку более 6 000 наблюдателей. Мы сопровождали все электоральные процессы, проходившие в этот период, включая парламентские и президентские выборы. Опыт наблюдения на референдуме у нас тоже имеется. В этом году, как только было объявлено о проведении референдума, мы сразу откликнулись, обновили аккредитацию, так как срок предыдущей завершился в конце года, и начали организовывать независимое наблюдение. При этом в этом году нам удалось расширить географию наблюдения, поскольку с 2020 года у нас сформировался устойчивый пул наблюдателей, которые давно с нами работают. Благодаря их опыту к нам присоединились новые участники. Кроме того, новые наблюдатели обращались ко мне напрямую через социальные сети», - рассказала руководитель фонда Аида Джексенова.

По ее словам, в этом году проект общественного наблюдения фонда охватил 32 города Казахстана, включая как крупные региональные центры, так и небольшие города. Наблюдатели фонда работали в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Костанае, Актау, Атырау, Таразе, Туркестане, Петропавловске, Кызылорде, а также в таких городах, как Экибастуз, Жезказган, Сатпаев, Кентау, Талгар, Конаев, Степногорск, Риддер и ряде других населенных пунктов.

Аида Джексенова отметила, что в течение дня голосования наблюдатели фонда фиксировали открытие участков, организацию процесса голосования, соблюдение процедур на участках, работу комиссий, а также процесс подсчета голосов и оформление итоговой документации. Информация с участков передавалась через региональных координаторов и аккумулировалась в центральном штабе фонда.

По предварительным наблюдениям, голосование на большинстве участков проходило организованно и спокойно. В ходе наблюдения были зафиксированы отдельные замечания и сигналы процессуального характера, которые не имеют значительного влияния на результаты.

Руководитель фонда Аида Джексенова отметила высокий уровень вовлеченности граждан в общественное наблюдение:

«Мы видим, что интерес к гражданскому наблюдению в Казахстане продолжает расти, аналогично это видно и по отношению к тому, какая была явка. В день голосования наши наблюдатели работали в разных городах страны, фиксируя ситуацию на участках и передавая информацию в штаб фонда. Для нас важно, что люди готовы участвовать в общественных процессах и брать на себя ответственность за прозрачность процедур», – сказала она.

Аида Джексенова подчеркнула, что основная миссия общественного наблюдения заключается в обеспечении прозрачности процедур и соблюдении законодательства.

