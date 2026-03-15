Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране

Независимые наблюдатели общественного фонда «Ел Дауысы» начали прибывать на избирательные участки с раннего утра — уже с 05:30, сообщает телеграм-канал JexeNews 

К моменту официального открытия участков все представители фонда по Казахстану находились на своих местах.

По информации фонда, наблюдатели заранее прошли инструктаж и подготовку, чтобы с первых минут работы участков фиксировать ход голосования и соблюдение процедур.

Фонд отмечает, что раннее прибытие позволяет наблюдателям присутствовать при открытии участков, проверке урн, подготовке бюллетеней и других организационных действиях, что является важной частью общественного контроля за прозрачностью процесса.

