Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная итогам общественного наблюдения за ходом общенационального референдума по вопросу принятия новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Представители партии AMANAT озвучили детальный анализ прошедшего голосования, основываясь на данных масштабного мониторинга по всей республике. В день референдума партией была организована работа около 22 тысяч наблюдателей, которые обеспечивали прозрачность процедур и строгое соблюдение норм действующего законодательства на избирательных участках во всех регионах страны.

В пресс-конференции спикерами выступили заместитель директора Департамента политической работы партии AMANAT, координатор работы наблюдателей от партии Гульнар Нурахметханова и сотрудник Департамента политической работы партии Аргын Темиржанов.

Успешному проведению мониторинга предшествовала системная подготовительная работа. В период со 2 по 13 марта для корпуса наблюдателей были организованы специализированные обучающие семинары. В ходе обучения участникам детально разъяснили требования избирательного права, регламент ведения наблюдения и правовые механизмы обеспечения открытости всех этапов голосования.

На пресс-конференции было подчеркнуто, что в день референдума в большинстве регионов страны сохранялась спокойная и открытая обстановка. С раннего утра на участках фиксировалась высокая активность граждан, выражавших свою позицию. Наблюдатели особо отметили позитивный социальный фон: на участки массово приходили семьи, представители разных поколений, спортсмены и молодежь, голосующая впервые.

Представитель партии Аргын Темиржанов, комментируя ход важнейшего общественно-политического события, отметил: «Наши наблюдатели работали на участках по всей стране. В целом голосование прошло спокойно, организованно и открыто. Мы видели хорошую активность граждан с самого утра. Многие приходили на участки семьями, активно участвовала и молодежь, в том числе те, кто голосовал впервые. Это говорит о высокой гражданской ответственности и заинтересованности общества в будущем страны».

В ходе мониторинга на отдельных участках фиксировались незначительные замечания технического или процедурного характера, однако все они оперативно разрешались участковыми комиссиями в установленном законом порядке.

В целом, по оценке наблюдателей от AMANAT, голосование прошло в полном соответствии с требованиями закона, организованно и прозрачно. Рекордная вовлеченность населения подтвердила готовность общества принимать прямое участие в решении стратегических государственных задач. В завершение мероприятия представители партии выразили глубокую признательность всем участникам миссии наблюдения, членам комиссий и гражданам, исполнившим свой конституционный долг.

Ранее Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране. По данным комиссии, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека.

Согласно предварительным данным, «за» принятие предложенных изменений проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников голосования. «Против» проголосовало 898 099 граждан. 146 558 бюллетеней признаны недействительными.