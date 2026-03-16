Наблюдатели ОТГ: референдум прошел открыто и в соответствии с законом

Референдум
137
Айман Аманжолова
корреспондент

В день референдума миссия Организации тюркских государств (ОТГ) была разделена на три группы и провела мониторинг на 31 избирательном участке в Астане. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: ortcom.kz

По его словам, миссия не зафиксировала вмешательства административных или правоохранительных органов в работу избирательных участков. Люди приходили голосовать добровольно.

«Миссия не выявила каких-либо существенных нарушений или несоответствий. На избирательных участках были созданы все условия для международных и местных наблюдателей, всё было доступно. Они выполняли свою работу без каких-либо трудностей. Имелось достаточное количество необходимой информации и технического оборудования. Также миссия не обнаружила на участках никаких несанкционированных или незаконных материалов. Люди с инвалидностью также смогли реализовать свои конституционные права. Миссия пришла к выводу, что корректное распространение информации способствовало успешному проведению референдума. Миссия Организации тюркских государств убедилась, что референдум в Республике Казахстан прошел открыто и прозрачно. Мы заявляем, что всё прошло в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством страны», – отметил спикер.

#наблюдатели #голосование #ОТГ #референдум

Популярное

Все
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
15 марта – День Конституции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
На участки шли целыми семьями
Для активной социализации созданы все условия
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Важен каждый голос
Причастность к судьбе страны
Диалог в режиме нон-стоп
Вдвойне особенный день
Голос поколения
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
Духовная идентичность казахского народа
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Добрые дела меняют судьбы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Представитель ЦИК России: Возможности для голосования были …
«Цифры сходятся» – выводы независимых наблюдателей «Халық ү…
Миссия СНГ: референдум в Казахстане прошел без нарушений
Результаты подчеркивают активное вовлечение народа в формир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]