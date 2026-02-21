Наблюдатели приступают к работе

В Центральной комиссии референдума состоялась встреча председателя ЦКР Нурлана Абдирова с руководителем штаба Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме Евгением Козяком.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя ЦКР Мухтар Ерман, член ЦКР Михаил Бортник, советник исполнительного комитета СНГ Олег Кулеба.

Нурлан Абдиров ознакомил руководство миссии с ходом подготовки к проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта, проинформировал об основных этапах кампании, а также о ходе аккредитации международных наблюдателей.

Отмечено, что работа по подготовке инфраструктуры участков референдума завершена. Списки избирателей актуализированы, в них включены 12 416 759 граждан, обладающих правом участия в голосовании. Обеспечивается функционирование информационных сервисов, позволяющих проверить включение граждан в спис­ки. Традиционно в день голосования будут дос­тупны два онлайн-сервиса: проверка наличия граждан в списках и возможность временной регистрации.

Проводится широкомасштабная информационная работа с использованием всех каналов коммуникации. Стоит отметить, что каждому голосующему будут вручены именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим полную информацию о референдуме.

Центральная комиссия референдума придает приоритетное значение обеспечению условий для полноценной реализации электоральных прав всех граж­дан, в том числе лиц с инвалидностью. Создаются предусмотренные законодательством условия для осуществления деятельности на участках представителей аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Председатель ЦКР выразил благодарность штабу Миссии наблюдателей от СНГ за постоянное участие в наблюдении за электоральными кампаниями в стране.

В свою очередь руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ рассказал о деятельности миссии и поблагодарил за созданные условия для ее эффективной работы в Казахстане.

Он отметил, что миссия приступила к работе с 24 февраля и будет оценивать проведение референдума на соответствие общепризнанным демократическим принципам и национальному законодательству. Свою оценку она огласит в заявлении, согласованном со всеми координаторами от стран СНГ, на следующий день после голосования.

На брифинге для СМИ Евгений Козяк сообщил, что на референдуме 2026 года от СНГ планируется аккредитовать около 100 наблюдателей. Возглавит миссию первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

– Мы, как долгосрочные наблюдатели, уже начали работу и будем находиться здесь, в Республике Казахстан, до дня голосования. Штаб расположен в Астане. Ближе к дате проведения референдума будут прибывать наши краткосрочные наблюдатели. Наблюдатели Миссии от СНГ будут работать не только в столице, мы постараемся их распределить по регионам республики, – сообщил Евгений Козяк.

Он также обратил внимание, что Содружество Независимых Государств уже в 19-й раз направляет наблюдателей для мониторинга электоральных кампаний в Казахстане, и подчеркнул: традиционно в своей работе миссия будет исходить из принципов независимости и невмешательства во внут­ренние дела государства.

