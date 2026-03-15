По его словам, в рамках этой кампании на 9 779 открытых избирательных участков в регионах направлены наблюдатели - люди, понимающие важность данного процесса, четко осознающие свои права и обязанности, а также обладающие высокой ответственностью и опытом.

«Наши наблюдатели начали работу сегодня с 6 утра на всех открытых избирательных участках и будут находиться там до получения итогового протокола. В регионах открыты ситуационные центры. В режиме реального времени мы информированы о ситуации на каждом участке. По информации, поступающей от наших наблюдателей в течение дня, все проходит в рамках закона. Замечаний к работе комиссий референдума или других участников процесса нет. После закрытия всех избирательных участков наши наблюдатели также примут полноценное участие в процессе подсчета голосов и бюллетеней», - сказал спикер.