«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Подведены первые итоги использования целевых накоплений совершеннолетними казахстанцами в течение 2024 года в рамках реализации программы «Национальный фонд - детям», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 января 2025 года с момента начисления всем детям - гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда, АО «ЕНПФ» исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан, достигнувших 18 лет) около 53 тысяч заявлений на сумму порядка 5,32 млн долларов США.

Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 29 542 заявления на сумму более 2,96 млн долларов США, для оплаты образования – 23 459 заявлений на сумму более 2,35 млн долларов США.

Напомним, что получатель вправе использовать всю сумму или ее часть, неиспользованная сумма остается на целевом накопительном счете.

Целевые требования за отчетный 2024 год, а также инвестиционный доход будут начислены участникам целевых требований не позднее 1 февраля. При этом зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета казахстанцев, рожденных в 2007 году, достигающих в 2025 году 18 лет, будет осуществлено также не позднее 1 февраля.

Регулярные отчеты по программе «Нацфонд – детям» размещаются на сайте

#ЕНПФ #счет #Нацфонд-детям #сумма

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