Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В области Жетісу начали масштабные работы по благоустройству областного центра, сообщает Kazpravda.kz

«В этом году большое внимание будет уделено развитию областного центра – городу Талдыкоргану, бюджет которого увеличен на 33%, - рассказал на встрече с местной прессой аким области Бейбит Исабаев. - Наша цель - создать безопасный, комфортный, красивый и зеленый город. Талдыкорган, как областной центр, должен стоять в одном ряду с крупными городами Казахстана. Для этого был разработан индивидуальный план».

Акимом области поручено акимату города, руководителям управлений обеспечить качественное исполнение плана развития Талдыкоргана на 2025-2026 годы, своевременно освоить выделенные средства и принять меры по вводу ряда объектов в установленные сроки.

В городском акимате рассказали, что в 2025 году в Талдыкоргане планируется реализация 5 проектов по устройству 111,3 км сетей уличного освещения на 213 участках города, в 10-ти дачных массивах, на таких участках, как западный жилой район, микрорайон «Восточный» и в нижней неосвещенной части города.

«В микрорайоне «Улан» завершены работы по благоустройству 5 дворов (№1,2; №8,9,10; №11; №12,13; №15,16,17), далее в этом же микрорайоне идет благоустройство еще 9 дворов (№3; №4,5; №7; №6,14 «А»; №14; №25; №26; №27; №28). Таким образом, весь микрорайон Улан будет облагорожен» - поделились цифрами в горакимате.

Завершено благоустройство дворов многоэтажек в пригородном селе Еркин (№10,10а), и в 2025-2026 году планируется благоустроить 30 дворов в микрорайонах «Жулдыз» и «Жетісу».

«Завершены работы по устройству детских и спортивных площадок в рамках программы «Бюджет народного участия» в дачных обществах «Ащыбулак», «Алмалы», «Коктем», «Уйтас» и в западном жилом районе на пересечении улиц Жазиралы и Акындар» - сообщили в городском акимате.

В 2025-2026 году планируется установка сквера в микрорайоне «Бирлик», а также строительство парка в микрорайоне «Кулагер».



