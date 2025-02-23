Начальник управления полиции Петропавловска предотвратил суицид нетрезвого дебошира

Задержанный вместе с приятелем отбывает пять суток ареста за неповиновение, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

20 февраля около 07:00 ч. в одном из увеселительных заведений города произошёл инцидент, связанный с поведением двух нетрезвых посетителей, сообщает Polisia.kz.

«Дежурившие поблизости сотрудники полиции оперативно отреагировали на сигнал, вывели дебоширов из помещения. Одного из них пришлось обезвредить и надеть наручники. Второй, находясь во взвинченном состоянии, приставил себе к горлу нож и стал угрожать самоубийством», - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно было направлено подкрепление, также прибыл начальник городского управления полиции Марат Жумалиев, который вступил в переговоры с дебоширом и сумел успокоить его, после чего тот бросил нож и сел в служебный автомобиль.

Оба задержанных мужчины в настоящее время отбывают 5 суток ареста за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Остальные их действия получат отдельную правовую оценку.