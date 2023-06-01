Начальника отдела полиции в Актобе осудили за мошенничество

В Актобе бывший начальник городского отдела полиции заплатит штраф за мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

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На скамье подсудимых оказались начальник отдела полиции Е. по обвинению в мошенничестве (пункт 2 части 3 уголовной статьи 190) и экс-сотрудник полиции А., обвиняемый в пособничестве к мошенничеству и подстрекательстве к даче взятки (части 4, 5 статьи 28, пункт 2 части 3 статьи 190, часть 2 статьи 367 УК РК).

Это уголовное дело поступило в суд №2 Актобе в ускоренном досудебном производстве.

Как выяснил суд, А. во время встреч 28 марта – 3 апреля этого года с потерпевшим И. под предлогом передачи взятки Е. получил от И. 450 тысяч тенге якобы для прекращения уголовного преследования.

3 апреля тогда еще начальник городского отдела полиции Е. при личной встрече получил от пособника А. 200 тысяч тенге за положительный исход уголовного дела в отношении И.

Подсудимые вину признали.

Суд назначил Е. штраф в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть 2 млн тенге, пожизненно лишив права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен звания полковника полиции.

А. предстоит заплатить штраф в 20-кратном размере похищенного – 9 млн тенге. Он также навсегда лишен права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.