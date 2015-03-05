Начался сбор заявок

Подписание меморандума состоялось в почтовом отделении села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области. Мероприятие прошло в одном из 50 пилотных сел, где компания оборудовала свои отделения широкополосным Интернетом и другими средствами для оказания населению информационных услуг. В числе первых преимуществами данных площадок будут пользоваться активисты общенационального движения «Қазақстан-2050». – С 5 по 15 марта молодые люди в возрасте до 29 лет смогут обратиться в сельские почтовые отделения, где будет осуществляться сбор заявок от молодежи, желающей трудоустроиться на объекты, возводимые в рамках программы «Нұрлы жол», – рассказал об инициативе председатель совета общенационального движения «Қазақстан-2050» Данат Жумин. – Для этого есть помещения, коммуникации, а главное – работники, которые могут комплексно организовать процесс, связанный с дистанционным обучением. Списки молодых людей по каждому региону будут переданы в Правительство для рассмотрения возможности трудоустройства. Практику использования почтовой сети также можно применить и в организации проекта по дистанционному обучению населения в райцентрах. Управляющий директор АО «Казпочта» Санат Аханов отметил, что почта – один из инструментов связи, соединяющий государство с населением, город и село. – Мы с удовольствием приняли предложение участвовать в данном проекте, который поможет в решении вопросов трудоустройства сельского населения, – сказал он. – Инфраструктура наших сельских отделений также позволяет населению обращаться в общественные приемные партии «Нур Отан» в режиме онлайн.
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