Начато досудебное расследование в отношении врио начальника ДУИС по СКО

Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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«По поступившему в январе текущего года заявлению о завладении в 2021 году обманным путем денежных средств департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по СКО Б. Билялова.

Генеральной прокуратурой подследственность по данному уголовному делу определена за Агентством РК по противодействию коррупции. Собранные материалы переданы в указанный орган по подследственности», – проинформировали в МВД.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит.