XII Гражданский форум проходит в Астане
Между властью и обществом
В рамках XII Гражданского форума состоялся IV Республиканский мажилис общественных советов (ОС). Эта конференция, объединившая представителей власти, неправительственного сектора и экспертов, уже зарекомендовала себя как эффективная площадка для обсуждения новых форматов диалога государства и гражданского общества.
Участники дискуссии отметили особую роль общественных советов, ведь сегодня их деятельность охватывает широкий спектр вопросов: от социальной защиты и экологии до цифровизации и правового просвещения. Сегодня в Казахстане в составе 263 ОС работают более 4 тыс. активных граждан. За последние три года ими было рассмотрено более 9 тыс. проектов нормативно-правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан.
Члены общественных советов обсудили 2,1 тыс. отчетов руководителей центральных и местных госорганов. Было организовано 820 общественных слушаний. Рассмотрены обращения более 2 тыс. граждан по вопросам социальной защиты, земельных отношений, здравоохранения.
Особое значение этой диалоговой площадки отметила министр культуры и информации Аида Балаева. Обращаясь к участникам встречи, она подчеркнула устойчивую динамику развития общественных институтов.
– Уверена, что от вашей проактивной позиции и активной деятельности во многом зависит эффективность работы общественных советов. На этой площадке вы, как члены Национального курултая, можете инициировать обсуждение актуальных вопросов и предложений, вырабатываемых общественными советами на местах. Это позволит донести мнение граждан и региональные инициативы до республиканского уровня, – сказала Аида Балаева.
Как отметила министр, в составы ОС входят новое поколение активистов, специалисты, представители бизнеса и профессиональных ассоциаций. Это свидетельствует о зрелости гражданского общества и его готовности участвовать в управлении страной. Закрепление участия независимых наблюдателей, применение цифровых инструментов и фотофиксации сделали процедуры отбора прозрачными и повысили доверие.
Советы активно используют цифровые форматы – это прямые эфиры заседаний, интерактивные платформы для предложений и жалоб, чаты. С начала года опубликовано множество материалов о деятельности советов. В открытом доступе размещается актуальная информация о составах, повестках, протоколах и инициативах.
Аида Балаева проинформировала, что для обмена опытом и согласования позиций при министерстве создан Координационный центр. Он стал эффективной площадкой для обсуждения проблем и выработки законодательных инициатив. В целях повышения профессионализма членов советов МКИ проводит обучающие семинары. В этом году для тысяч новых членов организовано обучение по ключевым тематикам, включая методы общественного контроля, коммуникации и анализ нормативных актов.
Отметила министр также важность участия общественных советов в Парламентской реформе.
– Состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Как отметил Президент, этот вопрос требует широкого вовлечения общественности, анализа и изучения всех предложений населения. Считаю важным вовлечение общественных советов в этот процесс путем принятия непосредственного участия в обсуждении и выработке предложений и дополнений в статьи Конституции, – подчеркнула глава МКИ.
В целях повышения эффективности работы общественных советов и укрепления общественного контроля Аида Балаева предложила внедрить практику публичных отчетов общественных советов перед населением. По ее словам, принципы открытости и транспарентности, заложенные в Законе «Об общественных советах», должны быть не просто продекларированы, а реально реализованы на практике.
– Наша общая задача – повысить чувствительность и оперативность советов, усилить аналитическую и мониторинговую работу на местах. Важно актуализировать институт общественных советов в соответствии с современными тенденциями и перейти на цифровой формат. Для усиления доверия общества необходимо наладить обратную связь с населением через цифровые технологии, искусственный интеллект, мессенджеры и социальные сети. Это позволит оперативно получать обращения граждан, анализировать общественные настроения и принимать решения с учетом реальных запросов – считает Аида Балаева.
Особое внимание министр призвала уделить тому, чтобы общественный контроль осуществлялся не только по сиюминутным проблемам и ситуациям. По ее мнению, это направление работы должно включать в себя регулярный мониторинг и продвижение инициатив Главы государства, в том числе «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан», «Адал азамат» и другие, с широким вовлечением в эту деятельность граждан страны.
Другие спикеры пленарного заседания тоже отметили, что общественные советы сегодня действительно становятся зеркалом общественных настроений и каналом конструктивной критики. В условиях больших изменений и новых вызовов времени их роль как связующего звена между государством и гражданами приобретает особую значимость.
Опытом своей работы с трибуны поделились представители общественных советов из регионов страны, а также Агентства по делам государственной службы.
– Совет при АДГС активно участвует в мониторинге соблюдения норм служебной этики, включая работу уполномоченных по этике в госорганах, – отметила председатель ОС агентства Бибигуль Агибаева. – Этот общественный контроль способствует повышению доверия к институтам госслужбы, особенно в вопросах кадровой политики и качества предоставления услуг. Мы всегда должны помнить о верховенстве права и прав человека. Поэтому совет стремится к расширению участия гражданского общества в обсуждении и реализации государственной политики, включая цифровизацию и антикоррупционные инициативы.
На правах равных
Параллельно с пленарным заседанием в рамках Гражданского форума прошла международная площадка «Казахстан: региональное лидерство и глобальное сотрудничество в развитии».
Здесь обсуждали передовые практики в развитии гражданского общества в Казахстане, говорили о международном взаимодействии, о сложностях и возможностях сотрудничества между государством и гражданским сектором на правах равных партнеров.
Спикеры сошлись во мнении: нынешний форум – показатель того, что было сделано и достигнуто в направлении развития гражданского общества на протяжении 35 лет суверенного развития страны. И сейчас важно не обмануть доверие Главы государства, который не единожды говорил о важной роли гражданского сектора в проведении знаковых реформ и принятии важных решений.
К собравшимся с экрана обратилась Татьяна Валовая, генеральный директор отделения ООН в Женеве. Как известно, Казахстан присоединился к ООН в 1992 году и с тех пор поддерживает инициативы мира, устойчивого инклюзивного общества, продвигает Цели устойчивого развития, является надежным партнером Организации в азиатском регионе, вносит значительный вклад в продвижение мирового диалога и сотрудничества.
– Выражаю благодарность Правительству Республики Казахстан за организацию этого важного события, где власть и общество разговаривают друг с другом напрямую. Именно такие встречи помогают выстраивать доверие и двигаться вперед в решении общих задач, – отметила Татьяна Валовая.
Представитель ООН подчеркнула: в текущем году Казахстан отмечает очень важную дату – 35-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. За годы независимости страна достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, закрепила свои позиции в качестве авторитетного члена мирового сообщества, вносящего серьезный вклад по ключевым вопросам глобальной повестки дня.
Особо отметила спикер положительный тренд в реализации реформ по укреплению демократии и правозащитной системы в рамках концепции «слышащего государства». В частности, решение Правительства Казахстана о полном отказе от смертной казни она назвала «шагом, который стал результатом конструктивного диалога с гражданским обществом страны».
– Реализация этих и других инициатив стала возможна благодаря активному взаимодействию с неправительственными организациями. Голос гражданского общества – это не дополнение, это основа справедливого будущего. Когда люди увлечены, решения становятся более устойчивыми, – уверена представитель ООН. – В этом контексте форум представляет собой не просто дискуссионную площадку, а важный механизм для укрепления доверия, выработки совместных решений и развития партнерства в ключевых сферах жизни Казахстана.
О важной роли концепции «слышащего государства» говорил и вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Следуя ей, министерство проводит мероприятия в области развития гражданского общества, которое поддерживает инициативы Президента, в том числе такие, как создание Конституционного суда, расширение полномочий омбудсмена, проведение парламентской реформы. Казахстан, следуя курсу Главы государства, запустил всеобъемлющую модернизацию законодательства в области НПО.
– Одним из ключевых документов стала Концепция развития гражданского общества, утвержденная в 2020 году. Помимо нее принят закон о масс-медиа, установлен легитимный механизм петиций, внесены изменения в законодательство по вопросам общественных собраний. Все это показатель готовности обеспечить важную роль гражданского общества в жизни страны, – отметил представитель МКИ.
Авторитетной диалоговой площадкой назвала форум руководитель Национального центра по правам человека Динара Таженова.
– В Казахстане действует свыше 20 тысяч неправительственных организаций, а потому гражданский сектор играет все более заметную роль в решении социальных задач и обеспечении правозащитной повестки, – уверена она.
Центр расширил свое присутствие во всех регионах, рассматривая партнерство с гражданским обществом как важное направление своей деятельности. По словам Динары Таженовой, совместная работа строится на принципах открытости, эффективной коммуникации и ответственности, институт выстраивает практическую модель взаимодействия через консультативно-совещательные органы при уполномоченном по правам человека.
Ответ на глобальные вызовы
Первый день XII Гражданского форума был посвящен активной работе на панельных секциях и экспертных площадках. Представители гражданского общества постарались выработать решения по широкому кругу вопросов, которые будут представлены в рамках пленарного заседания 16 октября.
Одной из важных стала панельная секция «Законодательство о неправительственных организациях: курс на развитие гражданского сектора», на которой обсуждалась необходимость системного обновления нормативной базы, регулирующей деятельность НПО.
Участники выразили мнение, что действующее законодательство не в полной мере отражает современные реалии и потребности гражданского общества. Прозвучали предложения о разработке отдельного закона о НПО, который бы учитывал специфику их работы, обеспечивал устойчивость и стимулировал развитие сектора. Обсуждались вопросы финансирования, прозрачности, отчетности и взаимодействия с государственными органами.
– Закон нужен не для того, чтобы ужесточить регулирование НПО, а для того, чтобы выставить рамки для государственных органов во взаимодействии с неправительственным сектором, – считает вице-президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Гульнар Курбанбаева. – Необходимо придать выражению гражданской культуры, что и входит, по сути, в миссию НПО, упорядоченный характер. Это позволит перейти от консультативного участия неправительственного сектора к прямому влиянию на принятие решений на государственном уровне.
На панельной сессии «Искусственный интеллект как драйвер развития экономики и роль гражданского сектора в цифровой трансформации общественных отношений» участники обсудили стратегические вызовы и возможности, связанные с внедрением ИИ в госуправление и общественные процессы.
Спикеры отметили, что ИИ способен не только автоматизировать сервисы, но и формировать целостную цифровую экосистему, ориентированную на потребности граждан. Гражданский сектор должен стать партнером государства в цифровой трансформации, участвуя в продвижении цифровой грамотности, мониторинге этических стандартов и обеспечении инклюзивности технологий.
– Гражданский сектор Казахстана потенциально готов к этим глобальным изменениям, – отметила депутат Мажилиса, социолог Юлия Кучинская. – Ведь речь идет, в принципе, о людях с активной гражданской позицией, открытых всему новому. Но одной готовности недостаточно – должны быть законодательные рамки для соблюдения прав всех участников процесса цифровизации. И в этом направлении нужно провести еще очень большую работу.
Ориентиром в ней должны стать вопросы доверия и прозрачности. Участники панельной секции отметили необходимость открытого диалога между государством, бизнесом и обществом при разработке и внедрении ИИ-решений, особенно в таких чувствительных сферах, как здравоохранение и социальная поддержка.
На панельной сессии «Закон и порядок в условиях цифровой трансформации» участники обсудили, как меняется правовая среда под влиянием цифровых технологий и какие шаги необходимы для обеспечения безопасности, прозрачности и доверия в новой реальности.
Представители госорганов, НПО и экспертного сообщества подчеркнули необходимость обновления нормативных актов с учетом цифровых рисков, включая вопросы кибербезопасности, защиты персональных данных и регулирования онлайн-платформ.
Отдельное внимание было уделено механизмам защиты цифровых прав граждан, включая право на доступ к информации, цифровую идентичность и недискриминацию в алгоритмических решениях. Участники дискуссии отметили, что НПО могут играть ключевую роль в мониторинге цифровых реформ, продвижении цифровой грамотности и обеспечении общественного контроля за цифровыми сервисами. Сессия стала важным шагом к формированию правовой среды нового поколения.
Первый день XII Гражданского форума завершился торжественными церемониями награждения. Почетные звания в сфере благотворительности получили волонтеры и организации, внесшие значительный вклад в развитие культуры меценатства. Эта награда учреждена для поощрения системной и прозрачной благотворительной деятельности, охватывающей социальную поддержку, инклюзивные проекты и помощь уязвимым группам.
Республиканская общественная премия «Тандау» была вручена в различных номинациях, охватывающих социальные инициативы, экологические проекты, цифровые решения и правозащитную деятельность.
Премии для НПО-2025 удостоились организации, реализующие инновационные проекты в сфере цифровизации, инклюзии, экологии и образования. Цель премии – поддержка институционального роста и стимулирование партнерства между государством и гражданским сектором.