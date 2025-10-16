фото Игоря Бургандинова

Между властью и обществом

В рамках XII Гражданского форума состоялся IV Респуб­ликанский мажилис общест­венных советов (ОС). Эта конференция, объединившая представителей власти, неправительственного сектора и экспертов, уже зарекомендовала себя как эффективная площадка для обсуждения новых форматов диалога государства и гражданского общества.

Участники дискуссии отметили особую роль общественных советов, ведь сегодня их деятельность охватывает широкий спектр вопросов: от социальной защиты и экологии до цифровизации и правового просвещения. Сегодня в Казахстане в сос­таве 263 ОС работают более 4 тыс. активных граждан. За последние три года ими было рассмотрено более 9 тыс. проектов нормативно-правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан.

Члены общественных советов обсудили 2,1 тыс. отчетов руководителей центральных и местных госорганов. Было организовано 820 общественных слушаний. Рассмотрены обращения более 2 тыс. граж­дан по вопросам социальной защиты, земельных отношений, здравоохранения.

Особое значение этой диалоговой площадки отметила министр культуры и информации Аида Балаева. Обращаясь к участникам встречи, она подчеркнула устойчивую динамику развития общественных институтов.

– Уверена, что от вашей проактивной позиции и активной деятельности во многом зависит эффективность работы общественных советов. На этой площадке вы, как члены Национального курултая, можете инициировать обсуж­дение актуальных вопросов и предложений, вырабатываемых общественными советами на местах. Это позволит донести мнение граждан и региональные инициативы до республиканского уровня, – сказала Аида Балаева.

Как отметила министр, в составы ОС входят новое поколение активистов, специалисты, представители бизнеса и профессиональных ассоциаций. Это свидетельствует о зрелости гражданского общества и его готовности участвовать в управлении страной. Закрепление учас­тия независимых наблюдателей, применение цифровых инструментов и фотофиксации сделали процедуры отбора прозрачными и повысили доверие.

Советы активно используют цифровые форматы – это прямые эфиры заседаний, интерактивные платформы для предложений и жалоб, чаты. С начала года опубликовано множество материалов о деятельности советов. В открытом доступе размещается актуальная информация о составах, повестках, протоколах и инициативах.

Аида Балаева проинформировала, что для обмена опытом и согласования позиций при министерстве создан Координационный центр. Он стал эффективной площадкой для обсуждения проблем и выработки законодательных инициатив. В целях повышения профессионализма членов советов МКИ проводит обучающие семинары. В этом году для тысяч новых членов организовано обучение по ключевым тематикам, включая методы общественного контроля, коммуникации и анализ нормативных актов.

Отметила министр также важность участия общественных советов в Парламентской реформе.

– Состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Как отметил Президент, этот воп­рос требует широкого вовлечения общест­венности, анализа и изучения всех предложений населения. Считаю важным вовлечение общественных советов в этот процесс путем принятия непосредственного учас­тия в обсуж­дении и выработке предложений и дополнений в статьи Конституции, – подчеркнула глава МКИ.

В целях повышения эффективности работы общественных советов и укреп­ления общественного контроля Аида Балаева предложила внедрить практику публичных отчетов общественных советов перед населением. По ее словам, принципы открытости и транс­парентности, заложенные в Законе «Об общественных советах», должны быть не просто продекларированы, а реально реализованы на практике.

– Наша общая задача – повысить чувствительность и оперативность советов, усилить аналитическую и мониторинговую работу на местах. Важно актуа­лизировать институт общественных советов в соответствии с современными тенденциями и перейти на цифровой формат. Для усиления доверия общест­ва необходимо наладить обратную связь с населением через цифровые технологии, искусственный интеллект, мессенджеры и социальные сети. Это позволит оперативно получать обращения граждан, анализировать общественные настроения и принимать решения с учетом реальных запросов – считает Аида Балаева.

Особое внимание министр призвала уделить тому, чтобы общественный контроль осуществлялся не только по сиюминутным проблемам и ситуациям. По ее мнению, это направление работы должно включать в себя регулярный мониторинг и продвижение инициа­тив Главы государства, в том числе «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан», «Адал азамат» и другие, с широким вовлечением в эту деятельность граж­дан страны.

Другие спикеры пленарного заседания тоже отметили, что общественные советы сегодня действительно становятся зеркалом общественных настрое­ний и каналом конструктивной критики. В условиях больших изменений и новых вызовов времени их роль как связующего звена между государством и гражданами приобретает особую значимость.

Опытом своей работы с трибуны поделились представители общественных советов из регионов страны, а также Агентства по делам государственной службы.

– Совет при АДГС активно участ­вует в мониторинге соблюдения норм служебной этики, включая работу уполномоченных по этике в гос­органах, – отметила председатель ОС агентства Бибигуль Агибаева. – Этот общественный контроль способст­вует повышению доверия к институтам госслужбы, особенно в вопросах кад­ровой политики и качества предос­тавления услуг. Мы всегда должны помнить о верховенстве права и прав человека. Поэтому совет стремится к расширению участия гражданского общества в обсуждении и реализации государственной политики, включая цифровизацию и антикоррупционные инициативы.

На правах равных

Параллельно с пленарным заседанием в рамках Гражданского форума прошла международная площадка «Казахстан: региональное лидерство и глобальное сотрудничество в развитии».

Здесь обсуждали передовые практики в развитии гражданского общества в Казахстане, говорили о международном взаимодействии, о сложностях и возможностях сотрудничества между государством и гражданским сектором на правах равных партнеров.

Спикеры сошлись во мнении: нынешний форум – показатель того, что было сделано и достигнуто в направлении развития гражданского общества на протяжении 35 лет суверенного развития страны. И сейчас важно не обмануть доверие Главы государства, который не единожды говорил о важной роли гражданского сектора в проведении знаковых реформ и принятии важных решений.

К собравшимся с экрана обратилась Татьяна Валовая, генеральный директор отделения ООН в Женеве. Как известно, Казахстан присоединился к ООН в 1992 году и с тех пор поддерживает инициативы мира, устойчивого инклюзивного общества, продвигает Цели устойчивого развития, является надежным партнером Организации в азиатском регионе, вносит значительный вклад в продвижение мирового диалога и сотрудничества.

– Выражаю благодарность Правительству Республики Казахстан за организацию этого важного события, где власть и общество разговаривают друг с другом напрямую. Именно такие встречи помогают выстраивать доверие и двигаться вперед в решении общих задач, – отметила Татьяна Валовая.

Представитель ООН подчеркнула: в текущем году Казахстан отмечает очень важную дату – 35-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. За годы независимости страна достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, закрепила свои позиции в качестве авторитетного члена мирового сообщества, вносящего серьезный вклад по ключевым вопросам глобальной повестки дня.

Особо отметила спикер положительный тренд в реализации реформ по укреплению демократии и правозащитной системы в рамках концепции «слышащего государства». В частности, решение Правительства Казахстана о полном отказе от смертной казни она назвала «шагом, который стал результатом конструктивного диалога с граж­данским обществом страны».

– Реализация этих и других инициатив стала возможна благодаря активному взаимодействию с неправительственными организациями. Голос гражданского общества – это не дополнение, это основа справедливого будущего. Когда люди увлечены, решения становятся более устойчивыми, – уверена представитель ООН. – В этом контексте форум представляет собой не просто дискуссионную площадку, а важный механизм для укрепления доверия, выработки совместных решений и развития партнерства в ключевых сферах жизни Казахстана.

О важной роли концепции «слышащего государства» говорил и вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Следуя ей, министерство проводит мероприятия в облас­ти развития гражданского общества, которое поддерживает инициативы Президента, в том числе такие, как создание Конституционного суда, расширение полномочий омбудсмена, проведение парламентской реформы. Казахстан, следуя курсу Главы государства, запустил всеобъемлющую модернизацию законодательства в области НПО.

– Одним из ключевых документов стала Концепция развития граж­данского общества, утвержденная в 2020 году. Помимо нее принят закон о масс-медиа, установлен легитимный механизм петиций, внесены изменения в законодательство по вопросам общественных собраний. Все это показатель готовности обеспечить важную роль гражданского общества в жизни страны, – отметил представитель МКИ.

Авторитетной диалоговой площадкой назвала форум руководитель Национального центра по правам человека Динара Таженова.

– В Казахстане действует свыше 20 тысяч неправительственных организаций, а потому гражданский сектор играет все более заметную роль в решении социальных задач и обеспечении право­защитной повестки, – уверена она.

Центр расширил свое присутствие во всех регионах, рассматривая парт­нерство с гражданским обществом как важное направление своей деятельности. По словам Динары Таженовой, совместная работа строится на принципах открытости, эффективной коммуникации и ответственности, институт выстраивает практическую модель взаимодействия через консультативно-совещательные органы при уполномоченном по правам человека.

Ответ на глобальные вызовы

Первый день XII Гражданского форума был посвящен активной работе на панельных секциях и экспертных площадках. Представители гражданского общества постарались выработать решения по широкому кругу вопросов, которые будут представлены в рамках пленарного заседания 16 октября.

Одной из важных стала панельная секция «Законодательство о неправительственных организациях: курс на развитие гражданского сектора», на которой обсуждалась необходимость системного обновления нормативной базы, регулирующей деятельность НПО.

Участники выразили мнение, что действующее законодательство не в полной мере отражает современные реалии и потребности гражданского общества. Прозвучали предложения о разработке отдельного закона о НПО, который бы учитывал специфику их работы, обеспечивал устойчивость и стимулировал развитие сектора. Обсуждались вопросы финансирования, прозрачности, отчетности и взаимодействия с государственными органами.

– Закон нужен не для того, чтобы ужес­точить регулирование НПО, а для того, чтобы выставить рамки для государственных органов во взаимодействии с неправительственным сектором, – считает вице-президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Гульнар Курбан­баева. – Необходимо придать выражению гражданской культуры, что и входит, по сути, в миссию НПО, упорядоченный характер. Это позволит перейти от консультативного участия неправительственного сектора к прямому влиянию на принятие решений на государственном уровне.

На панельной сессии «Искусственный интеллект как драйвер развития экономики и роль гражданского сектора в цифровой трансформации общественных отношений» участники обсудили стратегические вызовы и возможнос­ти, связанные с внедрением ИИ в гос­управление и общественные процессы.

Спикеры отметили, что ИИ способен не только автоматизировать сервисы, но и формировать целостную цифровую экосистему, ориентированную на потребности граждан. Гражданский сектор должен стать партнером государства в цифровой трансформации, участвуя в продвижении цифровой грамотности, мониторинге этических стандартов и обеспечении инклюзивности технологий.

– Гражданский сектор Казахстана потенциально готов к этим глобальным изменениям, – отметила депутат Мажилиса, социолог Юлия Кучинская. – Ведь речь идет, в принципе, о людях с активной гражданской позицией, открытых всему новому. Но одной готовности недостаточно – должны быть законодательные рамки для соблюдения прав всех участников процесса цифровизации. И в этом направлении нужно провести еще очень большую работу.

Ориентиром в ней должны стать воп­росы доверия и прозрачности. Участники панельной секции отметили необходимость открытого диалога между государством, бизнесом и обществом при разработке и внедрении ИИ-решений, особенно в таких чувствительных сферах, как здравоохранение и социаль­ная поддержка.

На панельной сессии «Закон и порядок в условиях цифровой трансформации» участники обсудили, как меняется правовая среда под влиянием цифровых технологий и какие шаги необходимы для обеспечения безо­пасности, прозрачности и доверия в новой реальности.

Представители госорганов, НПО и экспертного сообщества подчеркнули необходимость обновления нормативных актов с учетом цифровых рисков, включая вопросы кибербезопасности, защиты персональных данных и регулирования онлайн-платформ.

Отдельное внимание было уделено механизмам защиты цифровых прав граждан, включая право на доступ к информации, цифровую идентичность и недискриминацию в алгоритмических решениях. Участники дискуссии отметили, что НПО могут играть ключевую роль в мониторинге цифровых реформ, продвижении цифровой грамотности и обеспечении общественного контро­ля за цифровыми сервисами. Сессия стала важным шагом к формированию правовой среды нового поколения.

Первый день XII Гражданского форума завершился торжественными церемониями награждения. Почетные звания в сфере благотворительности получили волонтеры и организации, внесшие значительный вклад в развитие культуры меценатства. Эта награда учреждена для поощрения системной и прозрачной благотворительной деятельности, охватывающей социальную поддержку, инклюзивные проекты и помощь уязвимым группам.

Республиканская общественная премия «Тандау» была вручена в различных номинациях, охватывающих социальные инициативы, экологичес­кие проекты, цифровые решения и правозащитную деятельность.

Премии для НПО-2025 удостоились организации, реализующие иннова­ционные проекты в сфере цифровизации, инклюзии, экологии и образования. Цель премии – поддержка институционального роста и стимулирование партнерства между государством и гражданским сектором.

Айгюн Алиева, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана: – Агентство, которое я представляю, было создано для поддержки гражданского общества Азербайджана, укрепления потенциала неправительственных организаций и налаживания прочных связей между государством, частным сектором и обществом. Сегодня азербайджанские НПО активно действуют на международной арене, внося вклад в реализацию инициатив, направленных на укрепление диалога, взаимопонимания и доверия между народами. Важным этапом на этом пути стала конференция COP 29 в Баку. На полях этого исторического события я познакомилась с представителями казахстанских НПО, и данная встреча открыла новые страницы сотрудничества между институтами граж­данского общества Казахстана и Азербайджана. В настоящее время агентство готовится к проведению Первого азербайджанско-казахстанского форума гражданского общест­ва, который состоится 18–20 ноября 2025 года в Баку в рамках Форума солидарности НПО тюркского мира и станет площадкой для обмена опытом и идеями, инициирования совместных проектов. А в 2026-м, также в Баку, пройдет XIII Всемирный форум городов – международная платформа, объеди­няющая правительства, экспертов и представителей гражданского сообщест­ва для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития. Казахстан – крупнейшая страна тюркского мира, динамично развивающееся государство и надежный партнер Азербайджана. Прочная основа этого партнерства была заложена благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжает укрепляться под руководством глав Азербайджана и Казахстана. Нас многое объединяет. Когда тюркский мир говорит, этот голос слышит весь мир!