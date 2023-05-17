В рамках гастрольного тура труппа Акмолинского русского драмтеатра посетила Карагандинскую область. Актеры порадовали зрителей тремя спектаклями, премьеры которых с успехом состоялись в прошлом сезоне. Самый резонансный из них – вестерн «Лютый», поставленный по мотивам рассказа Мухтара Ауэзова «Көксерек».

Трогательная история о мальчике Курмаше, который приютил волчонка, а потом стал жертвой своего питомца, известна многим с детства. Режиссер-постановщик Тимур Кулов представил ее в жанре вестерна. Поначалу кажется, что действие «Лютого» происходит в таверне на Диком Западе. А потом оно переносится и в аул, где живут охотники, и в степь, куда от своего маленького хозяина убегает выросший волчонок.

Второй спектакль – рок-драма «Сиротливый запад» в постановке Шамиля Дыйканбаева по одноименному произведению Мартина Макдонаха. В основе сюжета – история двух братьев, живущих в маленьком бандитском городке. Они постоянно ссорятся. Того и гляди дело дойдет до убийства. И вдруг в их судьбу вмешивается провидение – священник, который злоупотребляет алкоголем. Падре хочет помирить братьев, но не выдерживает накала страстей и совершает самоубийство.

– Эти две истории говорят нам о том, что надо быть добрее друг к другу, – комментирует актриса Елена Василевская. – После этого спектакля я вышла из зала и позвонила своей сестре, с которой в детстве у меня были непростые отношения. Попросила у нее прощения и сказала, что люблю ее. По-моему, «Сиротливый запад» – это напоминание нам о том, что надо любить своих родных несмотря ни на что.

Актеры из Кокшетау порадовали и детей. Для них они привезли сказку о вреде чрезмерного использования смартфонов под названием «Балақай».

Ее главный герой – 10-летний мальчик, к которому из аула приезжает дедушка. Он хочет поиграть с внуком, а тот отдает предпочтение гаджету. Старик обижается, не понимая, почему для ребенка смартфон и Интернет, которого на свой лад аксакал называет Интербеком, важнее живого общения.

– Мальчик засыпает, и к нему во сне приходит Интербек со своими внуками – Ютубом, Тики-Током и Инстаграмом, – рассказывает исполнительница роли Тик-Тока Елена Василевская. – Соцсети играют с детьми в зале, а потом говорят им о том, что, когда вы «сидите» в телефоне, у вас падает зрение, вы толстеете и начинаете болеть. А Интербек как бы в шутку отвечает: «Не переживайте, этот ребенок заболеет, я вам нового приведу!». Дети в зале смеются, но потом вместе с главным героем делают вывод о том, что в смартфоне «сидеть» можно, но недолго.