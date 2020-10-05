​ Наградили лучших учителей

В этом году в конкурсе «Лучший педагог-2020» приняли участие 143 учителя, 64 из которых стали победителями. Каждый из них получил нагрудный знак «Лучший педагог» и вознаграждение в размере 2 778 000 тенге (1 000 МРП).

– День учителя – очень волнительный для всех нас праздник. Быть педагогом – великая профессия. В нашей стране одни из самых лучших преданных своей профессии педагогов. Мы это увидели во время пандемии. Несмотря на то что мы оказались в сложных условиях, наши педагоги смогли быстро сориентироваться, взять на себя ответственность и показывать своим примером настоящий героизм. Я хотел бы поблагодарить моих коллег и пожелать им всего самого наилучшего! – отметил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов во время церемонии награждения.

Он еще раз напомнил, как решаются проблемы учителей. В этом году по поручению Главы государства с 1 января повысилась заработная плата педагогов на 25%. Появились новые надбавки. С 1 сентября этого года в два раза увеличились надбавки за проверку тетрадей, также выросли надбавки за классное руководство.

– Наши педагоги начали получать новые доплаты – за наставничество в размере 17 тысяч тенге в течение года, за степень магистра ежемесячно 27 тысяч тенге. В следующие 4 года по поручению Президента заработная плата вырастет еще в два раза, – дополнил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, благодаря комп­лексным мерам престиж профессии педагога растет. В этом году количество выпускников школ со знаком «Алтын белгі», выбравших специальность учителя, выросло в 1,8 раза. Увеличивается пороговый балл для поступления с 50 до 70 баллов. Средний балл по отдельным специальностям превысил 100 баллов.

– Это говорит о том, что эту профессию выбирают самые сильные. Я думаю, что эта тенденция и дальше продолжится, – подытожил глава МОН.

Список победителей конкурса размещен на официальном сайте Министерства образования и науки РК.