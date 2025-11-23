В Астане подвели итоги и наградили победителей XXVIII Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В этом году в конкурсе приняли участие более 800 молодых талантов из всех регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурс «Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок страны, направленной на поддержку одаренной молодежи, создание условий для их профессионального развития и расширение международных культурных связей.
В состав международного жюри вошли известные музыканты, деятели культуры и отраслевые эксперты из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбекистана.
Организаторами выступили министерство культуры и информации Республики Казахстан, акимат города Астаны и Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой.
Победители конкурса «Шабыт — 2025» по номинациям:
Камерный хор:
Гран-при: Государственный камерный хор Республики Татарстан.
Первое место: Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой.
Второе место: «Смешанный хор» Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.
Третье место: Молодежный хор «Алатау».
Хоровой дирижер:
Гран-при: Даурен Мусин.
Первое место: Ержан Сансызбай.
Второе место: Алмат Есимханов.
Третье место: Джан Джиан.
Академическое пение и концертмейстерское мастерство:
Гран-при: Фируза Рахметова, Аяжан Шынболат.
Первое место: Ляйла Аламанова, Динара Абдрахманова.
Второе место: Нурсезим Саматкызы, Нурсултан Омаразгин.
Третье место: Бекулан Ерболатулы, Досым Ультараков.
Камерная музыка:
Гран-при: Акбике Алги, Ильяс Узбеков.
Первое место: Алия Жакпарова, Жания Болатова.
Второе место: Нуркен Акбергенов, Дияр Бабаев.
Третье место: Ася Нуржигитова, Айя Габбасова, Жанар Абдрахманова, Нурисламбек Джуматов.
Фольклорный ансамбль:
Гран-при: Этноансамбль «Тарлан».
Первое место: Ансамбль «Туркестан».
Второе место: Фольклорный ансамбль «Достық сазы».
Третье место: Фольклорный ансамбль «Тарту».
Эстрадный вокал:
Гран-при: Трио Moonaisun.
Первое место: Трио MIYA3.
Второе место: Трио Altyn ún.
Третье место: Трио Эстрада.
Изобразительное искусство:
Первое место: Алишер Жургенов.
Второе место: Людмила Айтуарова.
Третье место: Ристыгуль Кушерова.
Поэзия:
Гран-при: Даурен Тлеухан.
Первое место: Жеңисулы Оразай, Дильда Уәлибекова.
Второе место: Еламан Кабдилашим, Шапагат Абдир.
Третье место: Айзада Рахымжанова, Сергазы Кайырболды.
Креативное направление:
Гран-при: Камза Бокейхан.
Первое место: Никита Пивторак, Мадина Мусина.
Второе место: Алия Ергали.
Третье место: Карина Оспанова, Айдана Кулушпаева, Акнур Ахметгали.
По словам организаторов, интерес молодёжи, сильная конкуренция и высокий уровень выступлений показывает, что "Шабыт" остается одной из главных точек притяжения для творческого поколения Казахстана и важной платформой для их профессионального роста.