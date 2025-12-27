В мероприятии, организованном Министерством туризма и спорта, приняли участие руководство ведомства, именитые атлеты, ветераны спорта, представители регионов и спортивные журналисты.

В своем выступлении министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подвел итоги уходящего года, отметив его как период системных реформ. Глава ведомства акцентировал внимание на пересмот­ре кадровой политики и укреплении материально-технической базы отрасли. Также он отметил, что ключевым достижением стало выступление национальных сборных по летним олимпийским видам спорта, завоевавших в общей сложности 32 медали на чемпионатах мира. Ербол Мырзабосынов особо подчеркнул важность предстоящих зимних Олимпийских игр в Милане-2026 и подготовки к проведению в Казахстане пяти мировых первенств в 2027 году.

Победителями премии «Үздік-2025» в номинации «Спортсмен года» стали чемпион мира по греко-римской борьбе Айдос Султангали и двукратная чемпионка мира по боксу Алуа Балкыбекова.

Звание «Тренер года» присвоено Габидену Райымбеку и Долкунжану Камекову (эти специалисты и подготовили А. Султангали и А. Балкыбекову).

В номинации «Прорыв года» (Sportta uzdik serpin) победу одержал нападающий футбольного клуба «Кайрат» и национальной сборной Дастан Сатпаев.

Лучшими молодыми спортсменами признаны Акмарал Ерекешева – чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике, Динмухаммед Раймкулов – чемпион мира по фрис­тайл-акробатике и Ксения Прозорова – чемпионка мира по тяжелой атлетике.

Лучшей спортивной организацией названа дирекция по развитию нацио­нальных и конных видов спорта (Алматинская область). Звание «Лучший спортивный регион» по итогам года закрепила за собой Кызылординская область. Номинация «Лучшая аккредитованная спортивная федерация года» присуждена Казахстанской федерации бокса за высокие результаты национальной сборной на чемпионатах мира 2025 года и системную поддержку спортсменов.

В рамках премии были отмечены и другие категории.

Звание «Лучший спортивный инст­руктор в сельской местности» получил Сержан Баденов (Жамбылская область). Лучший районный отдел физического воспитания и спорта находится в Каркаралинском районе Карагандинской области (был организован международный забег Bugyly Trail). Лучший сельский тренер – тренер по лыжному спорту Владимир Шалыгин (Костанайская область), лучший детский тренер года – Хислат Мамметов (Туркестанская область). Лучший специалист в области физкультуры и спорта – Мейрам Нуртазин (Астана), а лучшим методистом в сельской местности признан Алтынбек Сарбупин (Актюбинская область).

Завершилось мероприятие чествованием лауреатов премии имени Сейдахмета Бердикулова. В 2025 году ими стали Турар Казангапов (лучший фоторепортаж), Азат Самагулов (лучший телевизионный проект), Канат Байузаков и Асель Адильбек (лучшая спортивная публикация).