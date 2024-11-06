Находившегося пять лет в международном розыске иностранца задержали в Караганде
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Мужчина несколько лет назад нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человеку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Пятого ноября пеший наряд полка патрульной полиции находился на своем маршруте.
Обходя дворы, стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время проверки по базе данных выяснилось, что 41-летний задержанный пять лет находится в межгосударственном розыске.
«В 2019 году, управляя автомобилем, он нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человеку. Инициатору розыска – МВД по Республике Татарстан – сообщили о задержании», – детализировали в правоохранительных органах.