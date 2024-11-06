Находившегося пять лет в международном розыске иностранца задержали в Караганде

Мужчина несколько лет назад нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человеку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Пятого ноября пеший наряд полка патрульной полиции находился на своем маршруте.

Обходя дворы, стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время проверки по базе данных выяснилось, что 41-летний задержанный пять лет находится в межгосударственном розыске.