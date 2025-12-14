Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам

Вопросы стабилизации цен на основные виды продуктов питания и непродовольственные товары рассмотрели в правительстве, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На совещании по вопросам стабилизации инфляции под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ситуация с ценами на основные продукты питания и непродовольственные товары.

В ноябре в сравнении с октябрем замедлился рост цен на непродовольственные товары – до 0,9%, на продовольственные остался на уровне предыдущего месяца (1%). На социально значимые продукты питания за последние четыре недели индекс роста цен остается нулевым.

С учетом сезонного удорожания тепличных овощей, прежде всего, огурцов и помидоров, Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска «зеленые коридоры» для туркменских овощей. Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступной цене в регионы, где нет достаточного объема собственного тепличного производства.

В преддверии новогодних праздников с 22 по 31 декабря в супермаркетах страны стартует акция «Bereke fest» – прямые поставки социально значимых товаров от фермеров и их продажа по сниженным ценам. В регионах также увеличится количество сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок – только в декабре их запланировано более 800 по всему Казахстану. Только за прошлую неделю проведено 149 ярмарок. Комитету торговли поручено оказать содействие в поставках товаров для ярмарок в отдаленных регионах, в том числе в области Ұлытау и Мангыстауском регионе.

Также, учитывая сложную логистику области Ұлытау и нехватку складских помещений для хранения социальных продуктов питания, Серик Жумангарин поставил задачу создать в регионе логистический центр, мощности которого позволят обеспечить хранение необходимых запасов продовольствия, сократить логистические издержки и сформировать региональный распределительный хаб.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы информировал о работе по внесению изменений в действующие правила по механизмам стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Изменения предусматривают обязательную установку системы онлайн мониторинга. В настоящее время пилотный проект реализует АО «Казахтелеком» на базе склада площадью 3 тыс. м2 в Кызылорде. В следующем году планируется поэтапное оснащение такими системами всех складов СПК, что позволит в режиме реального времени отслеживать наличие, условия и качество хранения запасов социально значимых продуктов питания. Вступление изменений в силу ожидается в ближайшие дни.

