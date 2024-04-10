Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды

Сельское хозяйство, Паводки
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О ситуации на водохранилищах страны проинформировало министерство водных ресурсов и ирригации РК,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: акимат Актюбинской области

«В Костанайской области пик паводка прошел. Приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. На сегодня в них собрано 489 млн кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды. В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды», - сказала официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева на брифинге в республиканском информационном штабе.

Аналогичная ситуация и в Карагандинской области, где за время половодья в водохранилищах собрано более 192 млн кубометров воды. Два крупных водохранилища СКО наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной. Специалисты Казводхоза ведут круглосуточную работу по регулированию стока.

В ЗКО 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.

В ВКО среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6%. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счет боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведется ежечасный мониторинг.

#паводки #сельское хозяйство #водохранилища

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