Напавшего с ножом на бывшую гражданскую жену задержали в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции Атырауской области сообщил о задержании подозреваемого в ножевом ранении, передает Kazpravda.kz

«В результате комплексных мер оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Департамента полиции Атырауской области по факту покушения на убийство женщины 1991 г. р. в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау в городе Актау был выявлен и задержан подозреваемый 1995 г. р. В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», - проинформировали в ДП региона.

О трагическом инциденте стало известно от активистов общественного фонда «Не молчи KZ». В соцсетях они рассказали, что 9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов Атырау было начато досудебное расследование.