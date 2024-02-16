Напавший на малолетних детей в Алматинской области задержан
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Он водворен в ИВС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на начальника ДП области Бауржана Аленова
По его данным, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания районной полиции, с его участием проводятся следственные действия.
Отмечается, что операция по задержанию прошла в Карасайском районе, Алматинской области. Ход расследования находится у него на личном контроле.
Напомним, неизвестный мужчина в Жамбылском районе пробрался через окно в дом, связал и истязал четверых малолетних детей. По данному факту полиция начала досудебное расследование.