Целью мероприятия его организаторы назвали желание обменяться лучшими практиками, продолжить развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества, укрепить связи между неправительственными общественными организациями Казахстана и России.

Как отметила президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева, нынешнее мероприятие – логическое продолжение прошедшего в октябре XII Гражданского форума Казахстана, а также точка соприкосновения с зарубежными единомышленниками, такими как, например, Общественная палата РФ.

Ее представитель, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова, подчеркнула: история крепкой дружбы палаты и ГАК длится уже не один год, помимо регулярного совместного участия в различных форумах, россияне не единожды принимали у себя делегации НПО из Казахстана.

– Нас объединяет очень многое, есть множество сфер, где мы можем развивать и укреп­лять взаимодействие. Самыми актуальными темами для сотрудничества по-прежнему остаются вопросы инклюзии, фандрайзинг, привлечение волонтеров, экология, – отметила российская общественница.

О множестве совместных интересов казахстанских и российских организаций высказалась и депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова.

– В Казахстане неправительственный сектор очень активный, доказательство тому – работа Гражданского альянса. На встречах в регионах в залах яблоку негде упасть, наши граж­дане поднимают вопросы по самым разным направлениям, будучи уверенными, что они могут принести пользу, – отметила депутат. – То есть выполняется установка Президента, который не раз говорил: государство должно уметь передавать свои полномочия гражданскому сектору.

Сейчас, продолжила спикер, рабочая группа под управлением МКИ совместно с Граж­данским альянсом работает над законопроектом, который будет касаться прав, обязанностей и возможностей НПО, изучает барьеры, возникающие на пути их развития. При этом поддержка третьему сектору постоянна: государство очень внимательно относится к неправительственным организациям, в том числе выделяя гранты разного уровня для поддержки проектов.

Конкретнее о мерах поддерж­ки НПО рассказал заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ Елдар Сапаров. Строится она в соответствии с принятой Концепцией развития граж­данского общества, в этом году завершается первый этап ее реализации.

– Гражданский сектор вносит большой вклад в совершенствование работы государственных механизмов. Наша задача состоит в том числе в наращивании ресурсов НПО для их вывода на новый уровень. Для нас важно развивать потенциал НПО и предоставлять им возможности для развития на основе международного опыта, – заключил представитель ведомства.

Бану Нургазиева напомнила: 12 ноября текущего года президенты Казахстана и России подписали в Москве Декларацию о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это новая эра в двустороннем сотрудничестве, закрепляющая высокий уровень доверия между нашими государствами и народами, подчеркнула глава Гражданского альянса. Ее мнение поддержали все присутствующие.