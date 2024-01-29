Увеличить сборку комбайнов и тракторов в Казахстане намерена немецкая компания

Аким области Гауез Нурмухамбетов провел встречу с вице-президентом компании CLAAS Нильсом Ройчом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат СКО

Фото: Акимат СКО

Обе стороны обсудили дальнейшие перспективы развития проекта по сборке сельскохозяйственной техники. Руководство компании планирует наращивать промышленную сборку комбайнов, тракторов и посевных комплексов под брендом CLAAS и HORSH, а также наладить производство новых видов сельхозтехники.

На встрече также рассмотрели вопросы по улучшению сервисного и гарантийного обслуживания. Также поднимали вопрос по открытию дилерского центра в области, с увеличением штата сервисных инженеров, сервисных складов с постоянным заполнением их запчастями.