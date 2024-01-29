Увеличить сборку комбайнов и тракторов в Казахстане намерена немецкая компания

Аким области Гауез Нурмухамбетов провел встречу с вице-президентом компании CLAAS Нильсом Ройчом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат СКО
Обе стороны обсудили дальнейшие перспективы развития проекта по сборке сельскохозяйственной техники. Руководство компании планирует наращивать промышленную сборку комбайнов, тракторов и посевных комплексов под брендом CLAAS и HORSH, а также наладить производство новых видов сельхозтехники.
На встрече также рассмотрели вопросы по улучшению сервисного и гарантийного обслуживания. Также поднимали вопрос по открытию дилерского центра в области, с увеличением штата сервисных инженеров, сервисных складов с постоянным заполнением их запчастями.
"С нашей стороны мы окажем необходимую поддержку инвестору по решению вышеназванных вопросов", — написал глава региона в соцсетях.