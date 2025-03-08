Наравне с мужчинами

Профессия военного как-то сама собой вырисовывает в голове портрет сильных и мужественных мужчин, но это не совсем так. Среди тех, кто носит погоны, немало женщин. Для них к Международному женскому дню в гарнизонах и частях проводятся торжественные мероприятия, звучат теплые слова поздравлений от командования, а лучшие по службе поощряются наградами.

И награды эти не менее значимы и весомы, чем те, что украшают мундиры мужчин, потому что сегодня казахстанские женщины несут службу даже в самых «горячих» точках планеты. Это стало возможным после принятия Советом безопасности ООН ряда резолюций по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, а также повышению осведомленности и усилению взаимодействия с гражданским обществом.

К примеру, сейчас в миротворчес­ких миссиях ООН проходят службу пять казахстанок-военнослужащих в качест­ве военных наблюдателей и штабных офицеров. Одна из них – военный наблю­датель в Западной Сахаре на севере Африки, а четыре – на Голанских высотах на Ближнем Востоке. А всего в Вооруженных силах РК служат более 6,5 тыс. женщин, из которых 31 – в звании полковника, 112 – подполковника, 227 – майора, 210 – капитана, 170 – в звании старшего лейтенанта и 139 – лейтенанта. В целом доля женщин от всего личного состава ВС РК составляет чуть более 10%.

Есть представительницы прекрасного пола и среди тех, кто занимает ответственные должности: это два главных инспектора (помощники министра обороны), заместитель начальника департамента МО РК, заместитель начальника департамента по делам обороны, заместитель начальника базы, четыре заместителя начальников центров, заместитель начальника госпиталя, начальник лазарета и два ее заместителя. И о каждой из них можно было бы написать целый рассказ!

Так, советника министра обороны Айгуль Тулембаеву в ведомстве знают, пожалуй, все. Ее вдумчивый подход ко всему и ответственное отношение к делу, трудолюбие и настойчивость не могли остаться незамеченными. Трудовая био­графия Айгуль Нуралиевны началась с преподавательской деятельности в Казахском государственном университете им. аль-Фараби. Исследовательский потенциал доктора экономических наук Айгуль Тулембаевой нашел свое применение во время работы главным научным сотрудником в АО «Центр военно-стратегических исследований». А после она возглавляла департамент военной науки Министерства обороны.

Одним из важных достижений Айгуль Тулембаевой стала разработка для Вооруженных сил комплексной учебной платформы, направленной на повышение правовой культуры военнослужащих, воспитание патриотизма и формирование духовных ценностей. Учебные модули, разработанные профессором Тулембаевой, – это сплав тео­ретических знаний и практических заданий. Они включены в план работы войск, воинских частей и подразделений. Также при ее участии был введен проект «Срочник 2.0», а процесс подачи заявок для поступления в военные учебные заведения стал полностью оцифрован.

Полковник запаса Альбина Махамбетова стала советником министра обороны сравнительно недавно, но ее вклад в укрепление коммуникаций со СМИ очевиден. После окончания Павлодарского педагогического училища она поступила в Алматинский государственный университет им. Абая, получила диплом юриста. Работала на разных должностях в органах внутренних дел, а в 2020-м возглавила депар­тамент информационной политики МВД. Большой опыт в сфере масс-медиа и креативное мышление теперь помогают Альбине Махамбетовой в работе в оборонном ведомстве.

– Главное – видеть свой результат и знать, что приносишь пользу, – считает заместитель начальника департамента военного образования и науки МО РК майор Людмила Перякина.

На этот пост Людмила Анатольевна была выдвинута в числе 13 победителей конкурса по отбору «цифровых офицеров». Его участники сдавали экзамены на знание нормативных правовых актов, проходили IQ и SHL тестирование, в итоге 50 кандидатов презентовали свою идею по цифровизации Вооруженных сил перед комиссией.

С детства связать жизнь с армией мечтала полковник Гаухар Сырлыбаева – заместитель начальника департамента по делам обороны города Алматы. И добилась своей цели благодаря настойчивости и целеустремленности.

В 1993 году она была призвана Кордайским военкоматом Жамбылской области на воинскую службу по контракту. И с тех пор прошла все ступени армейской иерархии – от рядового до полковника. Для многих призывников Гаухар Амирбековна – самый настоящий дисциплинирующий фактор. Когда молодые люди видят женщину-военкома, поначалу испытывают огромное удивление и даже некоторый «удар» по самолюбию. Можно сказать, что воспитательный «инструментарий» женщин в армии имеет свои особенности, и, судя по всему, он очень эффективен.

Что касается ведущего терапевта Главного военного клинического госпиталя МО РК полковника медицинской службы Назгуль Калкаевой, то ей профессию выбирать не пришлось. Родившись в семье врачей, Назгуль Битимбаевна последовала примеру родителей и продолжила семейную династию. Ее отец был начальником медицинской службы погранотряда в далеком Нарыне в Кыргызстане, прошел Афганистан, а мама работала акушером-гинекологом в роддоме. Когда отец маленькой Назгуль уезжал в командировку, ей приходилось ночевать во время дежурства мамы у нее на работе. Так девочка и осознала свое призвание.

После окончания в 1998 году Казахского государственного медицинского университета им. С. Асфендиярова молодой специалист Калкаева решила начать воинскую службу. Сейчас Назгуль Битимбаевна проводит консилиумы, врачебные конференции и клиничес­кие разборы по тяжелым больным. А в процессе преподавательской деятельности щедро делится своим опытом со студентами и молодыми коллегами. Ее добросовестный труд отмечен нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі ушін» и медалью «Мінсіз қызметі үшін» I, II, III степеней.

За заслуги в деле укрепления обороно­способности государства с 1997 года 55 казахстанских женщин-военнослужащих поощрены государственными наградами. 87 женщинам-офицерам досрочно присвоили воинские звания за образцовое выполнение воинского долга.