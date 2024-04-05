Наркосодержащий мак под видом пищевого продавали в магазинах Астаны, Костаная и Рудного

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По данным главной транспортной прокуратуры, специализированный межрайонный уголовный суд Астаны вынес приговор в отношении одной семьи. 7 человек занимались хранением и розничной продажей свыше 5 тонн мака с содержанием маковой соломки и опия в особо крупном размере.

Осужденные организовали «семейный бизнес» по незаконному сбыту наркосодержащих веществ через свои продовольственные магазины в Астане, Костанае и Рудном.

«Гособвинители в суде доказали, что ради извлечения многомилионной преступной выгоды осужденные продавали клиентам опийный мак под видом пищевого мака и другие компоненты для изготовления наркотика. Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей. На основании их вердикта подсудимых приговорили к длительным срокам лишения свободы от 10 до 11 лет», — детализировали в правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу.