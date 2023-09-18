Наркотики почти на 1,5 млн тенге изъяли полицейские области Абай

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области Абай задержали 31-летнюю жительницу Восточно-Казахстанской области, у которой при обыске на съемной квартире было обнаружено более 150 разовых доз наркотика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Согласно заключению, изъятое является психотропным веществом A-PVP, весом 45,89 гр.

В ходе обыска изъяты также весы, 20 новых зип-пакетов, изолента и магниты.

Отмечается, что стоимость изъятой партии синтетических наркотиков в крупном размере на черном рынке составляет около 1 млн 350 тысяч тенге.

Подозреваемая водворена в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, добавили в полиции.