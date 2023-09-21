Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане

В Астане осудили торговцев марихуаной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ

Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в мае 2023 года при оперативно-розыскных мероприятиях «Контролируемая поставка» после получения почтовых отправлений из США задержали с крупной партией марихуаны и водворили в ИВС двоих астанчан.

Они планировали продать эти наркотики в Казахстане, разместив рекламу в Telegram.

Приговором суда двое виновных осуждены к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы соответственно.