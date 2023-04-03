Наркоторговца-оптовика задержали в Казахстане (видео)

Полицейские пресекли крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в город Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Операцию провели сотрудники департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с полицейскими столицы.

Наркоборцы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего мужчину со свертком с синтетическим наркотиком в барсетке. Пакет с 66 такими же свертками нашли в его автомашине BMW X5. На съемной квартире наркоторговца обнаружили гашиш и 750 граммов синтетического наркотика мефедрон. Всего у подозреваемого изъяли около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра гашишного масла.

Как пояснил заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности Дулат Мухаметрахимов, задержанию предшествовала длительная оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных прокуратурой.

В начале спецоперации в январе в Костанайской области был задержан оптовый закладчик – 27-летний парень, у которого в кармане кофты было 7 свертков с мефедроном весом около 900 граммов.

Стражи порядка установили, что эту партию «синтетики» он купил в столице путем закладок, чтобы потом распространять в области через интернет-магазин.

После специальных мероприятий полиции удалось установить оптовика, который занимался сбытом наркотиков в Астане и за ее пределами, делая крупные закладки.

Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.