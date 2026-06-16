Народные игры торжественно стартовали в Туркестане

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Во время церемонии открытия все команды были представлены в рамках уникального водного парада

Фото: акимат Туркестанской области

В туристическом комплексе «Керуен-Сарай» состоялась церемония открытия VIII Народных игр РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Как уточняется, праздничное мероприятие, объединившее национальный колорит и современные технологии, подарило зрителям незабываемые впечатления.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма Аманбай Нурмуханбетов, которые поздравили спортсменов и тренеров с открытием масштабных соревнований.

Аким области отметил важную роль Народных игр в развитии массового спорта в стране и рассказал о достижениях Туркестанской области в спортивной сфере. По его словам, участники мероприятия становятся свидетелями большого спортивного праздника, который укрепляет национальный дух, пропагандирует здоровый образ жизни и повышает статус массового спорта. В соответствии с поручением Президента во всех регионах страны строятся новые спортивные объекты, а число граждан, занимающихся спортом, ежегодно растет. Благодаря этой последовательной политике спорт активно развивается и в Туркестанской области.

«Сегодня более 89 тысяч спортсменов регулярно занимаются 62 видами спорта. В целом свыше 43 процентов населения систематически занимается физической культурой. Особое внимание уделяется детскому спорту: в 51 спортивной школе тренируются около 40 тысяч детей и подростков. За первые пять месяцев текущего года спортсмены области завоевали 657 медалей, а 788 спортсменов вошли в состав национальной сборной. Десять наших спортсменов получили лицензии на участие в Азиатских играх. Кроме того, в регионе ведется строительство 20 новых спортивных объектов. Благодаря таким масштабным проектам Туркестанская область имеет широкие возможности для проведения республиканских и международных соревнований. В нашем городе собрались более 2300 лучших спортсменов и тренеров из 20 регионов страны. Это свидетельствует о том, что масштабы и престиж Народных игр из года в год возрастают», — сказал аким области.

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма Аманбай Нурмуханбетов рассказал о работе, проводимой по развитию массового спорта в соответствии с поручениями Главы государства, и подчеркнул особую роль Народных игр в развитии спортивного движения страны.

Во время торжественной церемонии все команды были представлены в рамках уникального водного парада. Церемония открытия продолжилась театрализованными постановками, этно-фольклорными композициями и концертной программой известных артистов, подарив зрителям праздничное настроение.

Стоит отметить, что в Народных играх принимают участие команды из всех регионов страны. Спортсмены соревнуются в баскетболе 3х3, волейболе, шахматах, тогызкумалаке, қазақ күресі, настольном теннисе, футзале, асық ату, армрестлинге и гиревом спорте. По итогам соревнований, которые продлятся до 20 июня, будут определены лучшие спортсмены и команды.

 

 

#акимат #Туркестан #старт #игры

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