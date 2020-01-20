Народные любимцы

Поздравить победителей пришел заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев. Обращаясь к участникам конкурса и гостям мероприятия, он отметил, что конкурс проводится уже в девятый раз, и в течение этих лет можно было видеть, какие именитые казахстанцы стали победителями.

– Я думаю, каждый человек мечтает служить своему народу, – добавил Бердибек Сапарбаев. – Но стать любимцем народа не каж­дому дано, потому что оценку дает сам народ.

Напомним, что победа присуж­дается людям и организациям за популярность и компетентность, а претендентов выдвигали пользователи социальных сетей. Любимцами народа могут стать учителя, врачи, спортсмены, парламентарии, телеведущие, публицис­ты, деятели культуры, фермеры, предприниматели, социальные активисты.

– За меня «голосуют» мои книги, – говорит Бахыт Рустемов, обладатель премии в номинации «Лучший публицист года». – Я дарю их своим собеседникам, они их читают, а потом уже у них появляется ко мне интерес.