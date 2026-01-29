Без гражданского общества, не будет и сильного государства. Об этом на очередном заседании Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Максат Толыкбай, сообщает Kazpravda.kz

«В этом контексте впервые в Конституции появилась отдельная статья, самостоятельный раздел о "Народном совете". Чтобы данная структура не стала просто консультативным, формальным органом, в редакционной версии статьи 70-2 четко указано, что «Народный совет Казахстана» может вносить законопроекты на Курултай. Это политический институт, призванный системно внедрять мнение населения в процесс принятия государственных решений. То есть, любой гражданин Казахстана, являющийся членом высшего консультативного органа, может выступить с законодательной инициативой. Это реальная конституционная возможность для граждан», – отметил он.

По словам депутата, роль Народного совета будет только возрастать. Совет станет новой политической площадкой, центром влияния на государственные решения. Самое главное – Народный совет будет полностью открытой структурой, в которой будут участвовать все граждане, все этносы, предприниматели. Конечная цель предлагаемых изменений – формирование государства, опирающегося на сильные институты.