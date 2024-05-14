Нарушения на 26 млн тенге выявили в школе Мангистауской области

Нарушения почти на 26 млн тенге выявлены в общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам проведенного государственного аудита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аудиторские мероприятия в отношении учебного учреждения были проведены Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина РК по поручению Высшей аудиторской палаты. В результате выявлен ряд нарушений финансового и процедурного характера.



В частности, установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Таким образом, выявлены различные нарушения на общую сумму 25,8 млн тенге.



По итогам госаудита поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учета, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.