Нарушения выявлены в работе "КазАвтоЖол"

В ходе внутренней проверки выявили нарушения в работе начальников ДЭУ АО "НК "КазАвтоЖол" , передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы компании.

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Внутренняя служба АО "НК «КазАвтоЖол" проводит проверку деятельности всех дорожно-эксплуатационных участков и пунктов.

"По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников ДЭУ будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудового законодательства Республики Казахстан с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы", – сообщили в компании.

Внутреннее расследование охватывает следующие пункты: