Лихача с миллионным штрафом задержали в Уральске

Для борьбы с горе-водителями на территории ЗКО активно используется система SuncarSmartQorgau, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно с ее помощью задержан опасный водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам.

