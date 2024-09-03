Лихача с миллионным штрафом задержали в Уральске
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Для борьбы с горе-водителями на территории ЗКО активно используется система SuncarSmartQorgau, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
Именно с ее помощью задержан опасный водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.
Автомобиль помещен на спецстоянку.
Кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам.