Тиктокершу наказали за танец посреди дороги в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Грубое нарушение правил дорожного движения выявили полицейские Шымкента при мониторинге социальных сетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Девушка-блогер вышла из остановившейся на перекрестке машины и пока горел красный сигнал светофора начала танцевать. "Шоу" транслировали в прямом эфире сама девушка и мужчина, оставшийся в автомобиле.



Продолжавшееся около 40 секунд шутовство прервал загоревшийся "зеленый" и сигналы движущихся машин. Спасаясь, нарушительница бросилась к обочине дороги.



Жительницу Кызылординской области, устроившую посреди оживленной улицы "шоу", привлекли к адмответственности по статье "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", заключили в полиции.



