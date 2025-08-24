NASA и IBM разработали ИИ для предсказания солнечных бурь

147

Национальное аэрокосмическое агентство США и одна из ведущих технологических компаний мира представили открытую модель искусственного интеллекта Surya, которая обучена находить скрытые закономерности в солнечных данных и предсказывать начало вспышек на Солнце

Фото: NASA

Разработка опирается на более чем десятилетний массив наблюдений со спутника Solar Dynamics Observatory, что позволило собрать свыше 250 терабайт информации, сообщает издание vc.ru

Солнечные бури происходят, когда Солнце выбрасывает энергию и заряженные частицы в космос. Они могут приводить к радиопомехам, сбоям работы спутников, повреждению электроники и даже угрожать здоровью астронавтов. Учёные давно умеют по снимкам определять, что вспышка возможна, но точное время и сила события оставались непредсказуемыми.

Surya призвана изменить ситуацию. В первых тестах модель смогла предсказывать некоторые вспышки за два часа до их начала. Это немного, но вдвое больше по сравнению с возможностями существующих методов. За это время можно, например, скорректировать работу спутников или временно остановить чувствительные системы.

Особенность Surya в том, что это не узкоспециализированный инструмент, а так называемая «фундаментальная модель» — она может выявлять самые разные закономерности в физике Солнца, как большие языковые модели вроде ChatGPT берутся за широкий круг задач. Авторы проекта надеются, что со временем Surya поможет не только точнее прогнозировать солнечную активность, но и пролить свет на взаимосвязь космической и земной погоды. Уже есть данные, что солнечная активность может влиять, например, на частоту молний.

Учёные считают, что понимание процессов на Солнце поможет лучше изучить и другие звёзды. По словам руководителя проекта Хуана Бернабе-Морено, «мы рассматриваем Солнце как естественную лабораторию», где можно наблюдать фундаментальные процессы в реальном времени.

Таким образом, Surya — это шаг к созданию системы раннего предупреждения о солнечных бурях и одновременно инструмент для более глубокого понимания звёздной физики. В условиях, когда специалисты предупреждают о возможной «супершторме», подобные разработки могут оказаться критически важными.

#разработка #NASA #ИИ #IBM

