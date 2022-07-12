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В мире , ООН
Население Земли достигнет 8 млрд человек осенью 2022 года – прогноз ООН

К 15 ноября 2022 года число жителей планеты достигнет восьми миллиардов человек, а в будущем году Индия станет самой густонаселенной страной мира. Такой прогноз содержится в отчете ООН, опубликованном накануне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал организации. 

Население мира, говорится в докладе, растет самыми медленными темпами с 1950 года. Последние прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что число жителей планеты может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд – в 2050-м. В 2080-х годах будет достигнут пик в 10,4 млрд человек, а после, в течение примерно двадцати лет, этот показатель будет оставаться неизменным.

"В этот раз Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли, – заявил в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Это повод по достоинству оценить достижения в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности. В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за состояние дел на планете".

Рождаемость снижается

Авторы доклада World Population Prospects 2022 отмечают, что за последние десятилетия рождаемость во многих странах заметно снизилась. Согласно прогнозам, в период с 2022 по 2050 год население 61 страны мира сократится как минимум на один процент из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет приходиться на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию. Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары обеспечат более половины прироста, ожидаемого до 2050 года.

"Взаимосвязь между ростом населения и устойчивым развитием сложна и многогранна, – отметил Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. – Быстрый рост населения затрудняет искоренение бедности, борьбу с голодом и недоеданием, а также расширение систем здравоохранения и образования. Достижение Целей в области устойчивого развития, особенно связанных со здоровьем, образованием и гендерным равенством, будет способствовать снижению уровня рождаемости и замедлению роста населения планеты".

Продолжительность жизни увеличивается

Согласно прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10 процентов в 2022 году до 16 процентов в 2050-м. Страны со стареющим населением, говорится в отчете, должны принять меры по адаптации государственных программ к растущему числу пожилых людей, в том числе путем создания систем всеобщего медицинского обслуживания, а также повышения устойчивости систем социального и пенсионного обеспечения.

Ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на девять лет больше, чем в 1990-м. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что к 2050 году средняя глобальная продолжительность жизни будет составлять около 77,2 года.

Влияние пандемии

Пандемия COVID-19, говорится в докладе, затронула все компоненты изменения численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2021 году упала до 71 года. В некоторых странах непрекращающиеся волны пандемии привели к краткосрочному уменьшению числа беременностей и рождений.

В некоторых странах пандемия стала причиной значительного сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В Боливии, Ботсване, Ливане, Мексике, Омане и Российской Федерации оценки ожидаемой продолжительности жизни в период с 2019 по 2021 год снизились более чем на четыре года. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни колебалась от менее 70 лет в Республике Молдова и Российской Федерации до 84 лет в Швейцарии.

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