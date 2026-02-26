Впервые в истории нашего тенниса сразу четыре представителя Казахстана вошли в топ-10 мировых рейтингов.

ФОто: пресс-служба ФТК

Лидер сборной Елена Рыбакина прочно удерживает третью строчку WTA (Женская теннисная ассоциация). Ее триумф на Australian Open 2026 стал главным событием начала года.

Александр Бублик впервые оказался на десятой позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

В парном разряде рекорд установила Анна Данилина: после победы в Дохе (Катар) она занимает шестое место в рейтинге WTA.

Успех закрепил юниор Зангар Нурланулы, вошедший в десятку лучших рейтинга ITF (Международная федерация тенниса).