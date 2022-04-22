Наш современник

С Нуртаем Абыкаевичем Абыкаевым меня связывают взаимные уважительные и весьма корректные отношения, опирающиеся на чистоту помыслов, добрых дел во имя укрепления нашей современной государственности.

Впервые мы познакомились в середине 80-х годов прошлого века, когда он стал помощником секретаря по промышленности ЦК Компартии Казахстана, чуть позже Председателя Совета Минист­ров Казахской ССР Нурсултана Абишевича­ Назарбаева. В тот период я возглавлял отдел организационно-партийной (кадровой) работы ЦК Компартии Казахстана и по службе приходилось часто общаться с Нурсултаном Абишевичем и, естественно, с его помощником, на котором замыкалась объемная работа по анализу и обработке огромного потока партийных решений и документов, информации, кадровых и других вопросов.

Нуртай Абыкаевич на меня сразу произвел определенно прият­ное впечатление. Внимателен. Немногословен. Больше слушает. Собран. Скромен. Суховат. В нем я не заметил той спеси, которая появляется у некоторых людей, как только они оказываются рядом с «большим человеком». На первый взгляд он может показаться неторопливым, даже несколько медлительным. В самом деле безупречен его внут­ренний стержень. За долгие годы государственной службы Нуреке выработал в себе систему личного поведения, которая сопрягается с такими качествами, как высокая ответственность, оперативность, организованность и дисциплинированность. Но эти «шаблоны» не делают его эдаким сухим, «заштампованным» чиновником. Да, он не всегда, а то и вовсе не раскрывается. Просто его надо знать. Он доброжелателен. Прекрасный спортсмен, велосипедист, волейболист. Носитель спортивной культуры. Именно Нуртай Абыкаев стал одним из организаторов, основателей и учредителей гольф-клуба в Алматы. А как он поет! Все зависит от атмосферы общения, от бескорыстной компании.

Я не могу сказать, что все знаю о нем. Это было бы неверным. Мы больше общались и встречались по работе. В то же время порой у людей бывают незабываемые события, отношения или поступки, слова, действия, проявленные в трудные минуты, которые без взаимных признаний еще больше сближают людей.

У нашего Нуртая Абыкаевича много друзей и искренних доброжелателей, которые хотели бы сказать ему добрые слова в дни его очередного юбилея. Ему 75 лет. Прекрасный возраст мужчины. Он на заслуженном отдыхе, без официальной должности. Уважая его высокие посты в нашем государстве, я всегда придавал больше значения его простым человеческим качествам, которые были присущи его природе. К тому же у меня в памяти сохранились не мелкие, редкие случаи его личного отношения ко мне. Есть что вспомнить...

…В 2000 году, когда я работал Чрезвычайным и Полномочным Послом в Китайской Народной Республике, меня настиг обширный инфаркт сердца. Срочно был госпитализирован. Естественно, оперативно было проинформировано руководство как Казах­стана, так и Китая. Какие чувства и мысли одолевали меня в тот критический период – известно лишь одному Всевышнему и мне. На следующий день после того, как пришел в себя, прозвучал телефонный звонок из резиденции Президента. Звонил руководитель Администрации Главы государства Нуртай Абыкаев:

– Ну, голос прежний, нормальный. Как будто не с тобой это было, – говорил он своим спокойным тоном. – Президент тебе желает скорейшего выздоровления. Нам поручил проработать с китайской стороной, направить специальный самолет и привезти тебя на Родину. Как себя чувствуешь?

Этих слов было достаточно. Трудно передать мои чувства в тот момент, когда я вдали от родной земли, находясь на грани жизни и смерти, слышал заботу Главы государства, а также близкого человека – друга, соратника. Я был безмерно тронут. Окрылен. Одухотворен. Через это осознание в мое сердце и тело будто вновь возвращались и вливались чудодейственные силы возрождения.

Вот так очень простым вниманием и конкретной заботой мог и может поддержать человека наш Нуреке – Нуртай Абыкаев.

Годы его работы во главе КНБ пришлись на разгар войны в Сирии и нарастание конфликтов в других странах Ближнего Востока. Различные агентурные службы усиленно, негласно занимались «обработкой» молодых людей, приглашая их «на защиту исламского мира» или на «красивую жизнь» в Турцию. Многие по своей наивности попадались, часть из них будет позже возвращена по спецоперации «Жусан». Нуртай Абыкаев, направляя деятельность органов КНБ на профилактику, смог оградить немало молодых от опрометчивых поступков.

Должности государственной службы, на которых работал Нуртай Абыкаевич, в основном носили закрытый характер. Но было нес­колько лет в его карьере, когда он должен был быть публичным и более общительным, чем прежде. Он стал депутатом и председателем Сената Парламента РК. Мы были вместе. Он не робел, не напрягался перед публикой, мог ненавязчиво наладить контакт-диалог с аудиторией. Был коммуникабельным. Популизмом не увлекался. Говорил простым, доступным языком, главное – искренне. Ему хорошо помогали такие качества, как компетентность, умение внимательно выслушать собеседника, коллегу, подчиненного, оппонента. К сожалению, многие руководители как раз страдают именно неумением выслушать чужое мнение и не осознают, что проигрывают из-за этого.

Видимо, не каждому дано свойство самоконтроля. Мне кажется, что Нуртаю удается если не во всем, так в основном следить за «красной лампочкой» самоконтроля. Словом, на какой бы высокой, престижной должности ни работал, всегда являл собой образец служения родному Отечеству, сохранил лучшие черты человеческого характера. Учиться бы у него многим поколениям госслужащих.

Все это дорого нам, современникам Нуртая Абыкаевича.