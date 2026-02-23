Наш выбор - сильная страна и защищенный труд

Конституционная реформа
В новой Конституции прямо закреплено: человек, его жизнь и достоинство - высшая ценность государства. Для нас это означает простые и понятные вещи: безопасность труда - обязанность, а не формальность; защита прав работника - закон, а не просьба, отмечают горняки угольного дивизиона ERG

Фото: ERG

АО «Шубарколь комир» и разрез «Восточный» - одни из крупнейших в стране предприятий по добыче энергетического угля. Это важная часть промышленности страны, обеспечивающая значительный вклад в экономику Казахстана.

«Сегодня страна стоит перед важным решением - принятием новой Конституции. Для трудового коллектива это больше, чем юридический документ: это основа жизни и развития, гарант прав и свобод. В Конституции прямо закреплено, что человек, его жизнь и достоинство являются высшей ценностью государства. Это означает, что безопасность труда - обязанность, а не формальность; защита прав работника - закон, а не обращение», - отметил главный операционный директор дивизиона уголь ERG, АО «Шубарколькомир» Сергей Ким.

Горняки подчеркивают, что успех предприятий основан на сочетании опыта и молодости, устойчивых традиций и современного подхода к производству. Высокие стандарты безопасности труда, высокая квалификация персонала и постоянное развитие технологий остаются ключевыми направлениями работы.

Будущее страны зависит от наших решений. Участие в референдуме – означает не оставаться в стороне, и быть причастным к выбору своего будущего.

Горняки АО «Шубарколь комир» и разреза «Восточный» активно примут участие в референдуме и призывают всех сделать правильный выбор!

#Казахстан #реформа #ERG

