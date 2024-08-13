Наша путеводная звезда

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В честь дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева на площади перед зданием Национальной библиотеки РК и в Литературном центре Абая состоялось традиционное праздничное мероприятие «Абай мұрасы – ұлттық құндылық». Организаторы встречи представили гостям интересную и познавательную программу. В этот день своими мыслями поделились ученые-абаеведы, декламировались стихи Абая, состоялась презентация книги «Абай – ғаламдық тұлға», а молодые специалисты Национальной библиотеки подготовили сценическую постановку.