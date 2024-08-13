Наша путеводная звезда

– Если в России говорят, что Пушкин – это наше все, на такой же уровень мы ставим нашего Абая. Отрадно, что его творчество исследуется учеными-филологами из многих стран мира. Его немеркнущее литературное наследие играет огромную роль в формировании общественного сознания. Абай призывал свой народ к просвещению, овладеванию науками и ремеслами. Не одно поколение людей познает мир через его поэтическую лирику. Прошло практически два века со дня рождения Абая, а его произведения не устаревают, они актуальны и сегодня, – говорила заместитель директора Национальной библиотеки Ажар Юсупова.

Самое активное участие в мероприятии приняли школьники. Как отметила учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 140 им. М. Макатаева Гульзагира Дуйсенова, с поэзией Абая ученики знакомятся с младших классов, его лирика о природе прививает детям любовь к родному краю, своей земле.

– Поэзия Абая играет большую роль в воспитании пат­риотизма и нравственных ценностей у подрастающего поколения. Его произведения призывают к любви к ближнему, честности, здравому смыс­лу, уважению достоинства человека, гуманности и просвещению, – подчеркивает она.

Член Союза писателей РК, известный поэт Бауыржан Жакып отметил, что мы должны вспоминать поэта не только в день его рождения – он всегда должен быть с нами.

– Абай был неординарной личностью. В 13 лет изучал произведения восточных мыс­лителей, перевел на казахский язык русскую поэзию, стихи западноевропейских поэтов. День рождения великого поэта отмечают во всех уголках нашей страны. Абай близок и понятен не только казахам, но и другим народам мира, – отметил он.

Бауыржан Жакып прочитал свои стихи, посвященные родине Абая, переведенные на английский, русский, немецкий и турецкий языки. Будучи земляком великого поэта, он говорит, что вырос на его произведениях, вначале это были стихи Абая о природе, а позже приш­ло время романа Мухтара ­Ауэзова «Абай жолы». Все места, описанные в романе, знакомы ему с детства, они со сверстниками бегали на тот родник, из которого пил воду Абай...

– Абай – наша путеводная звезда. Мы всегда должны возвращаться к Абаю, читать его, вникать в его изречения, стихи, перечитывать «Слова назидания». Все его произведения – это великое достояние нашего народа. Абай всегда современен, – заключил он.