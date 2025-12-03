Это яркое финальное событие сезона собрало восемь сильнейших мальчиков и восемь сильнейших девочек страны. Организаторы постарались создать для юных участников атмосферу настоящего профессионального тенниса: турнир был оформлен по аналогии с престижными ATP⁄WTA Finals. Для игроков провели специальную фотосессию, а на арену финалисты прибывали на люксовых японских автомобилях, почувствовав себя так же, как взрослые профессионалы на крупнейших мировых турнирах.

У мальчиков в напряженной борьбе победу одержал Алиби Сапар (Астана). Второе место взял карагандинец Марк Бондарев, а тройку лидеров замкнул еще один столичный спорт­смен Расул Тлеофа. У девочек сильнейшей стала Аружан Кауменова, второе место у Софии Подлесной (обе спортсменки представляли Астану), а бронзовую медаль получила Варвара Панчеха из Лисаковска.

Победителями в смешанных парах стали Алиби Сапар⁄Варвара Панчеха. Второе место заняли Арсений Горбач⁄Нурайлин Есенали, третье – Амре Хамитов⁄Алана Шаяхметова.